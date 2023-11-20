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20 ноября, 10:38

Стало известно, как живёт мать Наташи Королёвой, которая приехала в РФ, но поддерживает Киев

NEWS.ru: Мать Наташи Королёвой Людмила Порывай приехала в Россию из США в мае

<p>Певица Наташа Королёва и её мать Людмила Порывай. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Певица Наташа Королёва и её мать Людмила Порывай. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Стало известно, как сейчас живёт мать певицы Наташи Королёвой Людмила Порывай, которая с мая находится в России. Женщина стала известной после программы "Время обедать", которую она вела вместе со своей дочерью.

Порывай эмигрировала в США из Киева в 90-х. После переезда она вышла замуж за Игоря Эльперинова, у которого в Америке имеется собственный ресторанный бизнес. Сама же Людмила владеет несколькими квартирами. Она не работает, получает доход от аренды недвижимости и за счёт выплат по старости в размере 600 долларов.

В мае этого года Порывай приехала в Россию на день рождения своей дочери. Как рассказывала Королёва в августе, они вместе с матерью и супругом Сергеем Глушко (Тарзаном) проживают на даче и находятся в хороших отношениях, несмотря на скандал, случившийся во время концерта украинской певицы Ирины Балык в США в 2022 году.

Как пишет NEWS.ru, во время выступления исполнительница оскорбила Глушко, занявшего российскую сторону в конфликте на Украине. Порывай согласилась с позицией Балык и не встала на защиту зятя. При этом сам Сергей опроверг информацию о конфликтах с тёщей.

Людмиле Порывай 77 лет. Она хормейстер, телеведущая, была дирижёром хоровой капеллы "Светоч", доцентом Института культуры, заслуженная артистка Украины.

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Ян Поланин
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