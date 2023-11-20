Стало известно, как живёт мать Наташи Королёвой, которая приехала в РФ, но поддерживает Киев
NEWS.ru: Мать Наташи Королёвой Людмила Порывай приехала в Россию из США в мае
Певица Наташа Королёва и её мать Людмила Порывай. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Стало известно, как сейчас живёт мать певицы Наташи Королёвой Людмила Порывай, которая с мая находится в России. Женщина стала известной после программы "Время обедать", которую она вела вместе со своей дочерью.
Порывай эмигрировала в США из Киева в 90-х. После переезда она вышла замуж за Игоря Эльперинова, у которого в Америке имеется собственный ресторанный бизнес. Сама же Людмила владеет несколькими квартирами. Она не работает, получает доход от аренды недвижимости и за счёт выплат по старости в размере 600 долларов.
В мае этого года Порывай приехала в Россию на день рождения своей дочери. Как рассказывала Королёва в августе, они вместе с матерью и супругом Сергеем Глушко (Тарзаном) проживают на даче и находятся в хороших отношениях, несмотря на скандал, случившийся во время концерта украинской певицы Ирины Балык в США в 2022 году.
Как пишет NEWS.ru, во время выступления исполнительница оскорбила Глушко, занявшего российскую сторону в конфликте на Украине. Порывай согласилась с позицией Балык и не встала на защиту зятя. При этом сам Сергей опроверг информацию о конфликтах с тёщей.
Людмиле Порывай 77 лет. Она хормейстер, телеведущая, была дирижёром хоровой капеллы "Светоч", доцентом Института культуры, заслуженная артистка Украины.
Ранее Лайф писал, куда пропал лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров. Мать помощницы певца рассказала, что артист приобрёл жилплощадь в Германии, где поселился вместе с молодой женой и кошками. Сам Шнуров назвал слухами информацию о его переезде. Он заявил, что живёт в России и никогда не собирался никуда уезжать.