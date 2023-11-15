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15 ноября, 13:31

Уехал вместе с кошками: СМИ узнали, куда пропал лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров

Сергей Шнуров купил жильё в Германии и перевёз туда личные вещи

Журналистам удалось выяснить, куда подевался пропавший с радаров лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Оказалось, что артист приобрёл жилплощадь в Германии, где поселился вместе с молодой женой и кошками.

Разгадать тайну исчезновения артиста удалось при помощи матери Анастасии Кулигиной, которая прежде была помощницей Шнурова. Примечательно, что сейчас девушка находится под домашним арестом, так как ранее музыкант и его жена обвинили Кулигину в присвоении 5,5 миллиона рублей, в результате чего было возбуждено уголовное дело.

Так, мать девушки сообщила, что её дочь помогала лидеру "Ленинграда" переезжать в Германию, где тот купил себе жильё. Периодически семейная пара возвращается в Россию, но ненадолго. Анастасия помогала перевозить вещи и кошек. У последних, по словам женщины, есть свои домики, где "они по-царски живут".

Точных причин покупки жилья в ФРГ мать Анастасии Кулигиной не знает. Она предполагает, что семья артиста могла уехать из страны из-за СВО. В любом случае, заключает женщина, деньги у них есть, так как у "жены Шнурова папа миллиардер", передаёт её слова kp.ru.

Однако не все в окружении певца уверены в том, что он переехал. Исполнительница Зоя (участница одного из проектов группы "Ленинград") заявила, что Шнуров остался в России, а отъезд в Германию — слухи.

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Обложка ©

АГН "Москва" / Сергей Киселёв

Ян Поланин
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