Уехал вместе с кошками: СМИ узнали, куда пропал лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров
Сергей Шнуров купил жильё в Германии и перевёз туда личные вещи
Журналистам удалось выяснить, куда подевался пропавший с радаров лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Оказалось, что артист приобрёл жилплощадь в Германии, где поселился вместе с молодой женой и кошками.
Разгадать тайну исчезновения артиста удалось при помощи матери Анастасии Кулигиной, которая прежде была помощницей Шнурова. Примечательно, что сейчас девушка находится под домашним арестом, так как ранее музыкант и его жена обвинили Кулигину в присвоении 5,5 миллиона рублей, в результате чего было возбуждено уголовное дело.
Так, мать девушки сообщила, что её дочь помогала лидеру "Ленинграда" переезжать в Германию, где тот купил себе жильё. Периодически семейная пара возвращается в Россию, но ненадолго. Анастасия помогала перевозить вещи и кошек. У последних, по словам женщины, есть свои домики, где "они по-царски живут".
Точных причин покупки жилья в ФРГ мать Анастасии Кулигиной не знает. Она предполагает, что семья артиста могла уехать из страны из-за СВО. В любом случае, заключает женщина, деньги у них есть, так как у "жены Шнурова папа миллиардер", передаёт её слова kp.ru.
Однако не все в окружении певца уверены в том, что он переехал. Исполнительница Зоя (участница одного из проектов группы "Ленинград") заявила, что Шнуров остался в России, а отъезд в Германию — слухи.
Ранее Лайф писал о том, куда пропал Леонид Ярмольник после начала СВО. Актёр рассказал, что по-прежнему живёт в России. Он снимается в кино и играет в театре. Артист признался, что ездит в Юрмалу к внукам, но не собирается туда эмигрировать.
АГН "Москва" / Сергей Киселёв