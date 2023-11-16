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16 ноября, 12:49

Шнуров отреагировал на слухи об отъезде из России

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опроверг слухи о переезде в Германию

<p>Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Основатель группы "Ленинград" и продюсер Сергей Шнуров назвал слухами информацию о том, что он якобы переехал в Германию. По словам музыканта, он живёт в России и никогда не собирался никуда уезжать.

"Я никуда [из РФ] не переехал. И не собирался. За последнее время, судя по тому, что вижу в СМИ, я переехал раз пять уже, не меньше", — подчеркнул Шнуров в беседе с ТАСС.

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Напомним, СМИ сообщили, что знают, куда пропал Сергей Шнуров. Разгадать тайну исчезновения артиста удалось при помощи матери помощницы эпатажного музыканта. По её словам, лидер группы "Ленинград" купил жильё в Германии и перевёз туда личные вещи. Однако не все в окружении певца уверены в том, что он переехал. Многие считают, что Шнуров остался в России.

Дарья Нарыкова
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