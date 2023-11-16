Шнуров отреагировал на слухи об отъезде из России

Основатель группы "Ленинград" и продюсер Сергей Шнуров назвал слухами информацию о том, что он якобы переехал в Германию. По словам музыканта, он живёт в России и никогда не собирался никуда уезжать.

"Я никуда [из РФ] не переехал. И не собирался. За последнее время, судя по тому, что вижу в СМИ, я переехал раз пять уже, не меньше", — подчеркнул Шнуров в беседе с ТАСС.