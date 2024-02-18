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18 февраля, 20:56

"У меня эластичная кожа": Датчанин засунул 68 спичек туда, куда не надо, установив мировой рекорд

Датчанин попал в Книгу рекордов Гиннесса, поместив в ноздри 68 спичек

Датчанин с рекордным количеством спичек в ноздрях. Обложка © Guinness World Records

Датчанин с рекордным количеством спичек в ноздрях. Обложка © Guinness World Records

Житель Дании Питер фон Танген Бусков установил мировой рекорд по количеству спичек в носу, поместив в ноздри 68 огнеопасных предметов. Достижение 39-летнего мужчины было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

"Удивительно, но на самом деле это не причинило боли. У меня довольно большие ноздри и довольно эластичная кожа. Я уверен, что это очень помогло", — раскрыл секрет успеха рекордсмен.

Питер признался, что открыл свою "суперспособность" случайно, так как раньше у него не было хобби помещать предметы в нос. По словам датчанина, в дальнейшем он может побить собственный рекорд, если будет тренировать нос и увеличивать его вместимость.

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А российские медики недавно спасли подростка, который баловался с канцелярскими гвоздями и нечаянно вдохнул один из них. Острый предмет извлекли из правого бронха.

Илья Пушкарев
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