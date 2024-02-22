10 профессиональных кадров с питомцами, после которых вы захотите пойти в фотографы
Делать красивые фотографии вполне неплохое ремесло само по себе. Но есть среди профи и счастливчики, которым позавидуют все. Кто-то выбрал снимать не людей, а питомцев и теперь ни о чём не жалеет. Вот 10 их прекрасных работ.
"Я фотограф домашних животных, и вот мой любимый клиент", — a_pet_ure.
Фото © Reddit / a_pet_ure
"Я фотограф питомцев и работаю волонтёром в местных приютах. Посмотрите на эту ораву щенков, которыми я занимался сегодня! 11 чудиков", — citizenofbrutopolis.
Фото © Reddit / citizenofbrutopolis
"Я волонтёр-фотограф в приюте для животных. Собак чёрного окраса редко забирают в семьи, поэтому я стараюсь, чтобы у каждой были хорошие фото!" — magpiephotos.
Фото © Reddit / magpiephotos
"Учусь фотографировать своего первого питомца. Мяусибо!" — Imbrowne.
Фото © Reddit / Imbrowne
"Недавно стал фотографом домашних животных. Вот один из моих первых клиентов", — I_speak_Australian.
Фото © Reddit / I_speak_Australian
"Я привёл кота на фотосессию, а фотограф сказал, что он хорошо следует указаниям. Я так горжусь им", — c00kie_.
Фото © Reddit / c00kie_
"Друг прислал мне это фото, хвастаясь красивым снимком своей собаки... И почему он до сих пор не берёт за это деньги!?" — WrinklyDog1.
Фото © Reddit / WrinklyDog1
"Мой друг — фотограф домашних животных. Реддит, встречайте Виллу", — UnwrappedTrump.
Фото © Reddit / UnwrappedTrump
"Моя собака участвовала в фотосессии с местным фотографом домашних животных, и я не могу перестать улыбаться от того, что из этого вышло!" — ShortRaccoon.
Фото © Reddit / ShortRaccoon
"После долгих пяти лет мой парень и я завели нашу первую собаку, Мёрфи. И я наконец могу вернуться к своему старому хобби — фотографированию животных! Она лучшая модель", — anneliesclw.
Фото © Reddit / anneliesclw
Reddit / UnwrappedTrump / c00kie_