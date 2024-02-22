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22 февраля, 06:00

10 профессиональных кадров с питомцами, после которых вы захотите пойти в фотографы

Делать красивые фотографии вполне неплохое ремесло само по себе. Но есть среди профи и счастливчики, которым позавидуют все. Кто-то выбрал снимать не людей, а питомцев и теперь ни о чём не жалеет. Вот 10 их прекрасных работ.

"Я фотограф домашних животных, и вот мой любимый клиент", — a_pet_ure.

Фото © Reddit / a_pet_ure

Фото © Reddit / a_pet_ure

"Я фотограф питомцев и работаю волонтёром в местных приютах. Посмотрите на эту ораву щенков, которыми я занимался сегодня! 11 чудиков", — citizenofbrutopolis.

Фото © Reddit / citizenofbrutopolis

Фото © Reddit / citizenofbrutopolis

"Я волонтёр-фотограф в приюте для животных. Собак чёрного окраса редко забирают в семьи, поэтому я стараюсь, чтобы у каждой были хорошие фото!" magpiephotos.

Фото © Reddit / magpiephotos

Фото © Reddit / magpiephotos

"Учусь фотографировать своего первого питомца. Мяусибо!" Imbrowne.

Фото © Reddit / Imbrowne

Фото © Reddit / Imbrowne

"Недавно стал фотографом домашних животных. Вот один из моих первых клиентов", — I_speak_Australian.

Фото © Reddit / I_speak_Australian

Фото © Reddit / I_speak_Australian

"Я привёл кота на фотосессию, а фотограф сказал, что он хорошо следует указаниям. Я так горжусь им", — c00kie_.

Фото © Reddit / c00kie_

Фото © Reddit / c00kie_

"Друг прислал мне это фото, хвастаясь красивым снимком своей собаки... И почему он до сих пор не берёт за это деньги!?" WrinklyDog1.

Фото © Reddit / WrinklyDog1

Фото © Reddit / WrinklyDog1

"Мой друг фотограф домашних животных. Реддит, встречайте Виллу", — UnwrappedTrump.

Фото © Reddit / UnwrappedTrump

Фото © Reddit / UnwrappedTrump

"Моя собака участвовала в фотосессии с местным фотографом домашних животных, и я не могу перестать улыбаться от того, что из этого вышло!" ShortRaccoon.

Фото © Reddit / ShortRaccoon

Фото © Reddit / ShortRaccoon

"После долгих пяти лет мой парень и я завели нашу первую собаку, Мёрфи. И я наконец могу вернуться к своему старому хобби — фотографированию животных! Она лучшая модель", — anneliesclw.

Фото © Reddit / anneliesclw

Фото © Reddit / anneliesclw

10 очаровательных кадров с котятками, которые мгновенно вылечат любую депрессию
10 очаровательных кадров с котятками, которые мгновенно вылечат любую депрессию
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Reddit / UnwrappedTrump / c00kie_

Сергей Трофимов
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