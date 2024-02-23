Семьям в России рассказали, как можно сэкономить на оплате ЖКУ

Очередная индексация тарифов на оплату услуг ЖКХ произойдёт 1 июля и в среднем по стране составит 9,8%. При этом, например, многодетным семьям полагается скидка на оплату электричества, газа и воды, её размер отличается по регионам, но не должен быть менее 30%.

"Семьям, в которых есть взрослый человек с инвалидностью или ребёнок-инвалид, положена компенсация не ниже 50% на оплату коммунальных услуг: водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом", — рассказал "Газете.ru" генеральный директор "Европейской юридической службы" Андрей Голощапов.

По его словам, на льготу могут также рассчитывать семьи с небольшим достатком, если на расходы за ЖКУ уходит более 22% семейного бюджета. Но показатель меняется в зависимости от региона проживания. Так, в Москве он составляет 10%. То есть семья может обратиться за поддержкой, если десятая часть её доходов идёт на платежи.

Для получения льготы необходимо подать заявление в отдел соцзащиты, через портал госуслуг или МФЦ. Потребуется паспорт, документ, подтверждающий место жительства, справка по форме № 9, основание права на льготу (справка об инвалидности, удостоверение многодетной матери и т.д.), квитанции об оплате ЖУ за последние два месяца и заявление, заключил юрист.