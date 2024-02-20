Россиянам объяснили, как платить за коммуналку меньше

Есть ряд законных способов сократить плату за коммунальные услуги, подсказала в беседе с aif.ru декан юридического факультета Финуниверситета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина.

По её словам, часть граждан РФ даже не догадывается, что может рассчитывать на компенсации от государства. Так, любой россиянин с суммой платежей, превышающей 22% доходов, может получить субсидию. В некоторых субъектах эта норма ниже. Например, в Москве компенсация положена при превышении суммы платежей 10% доходов, а в Санкт-Петербурге — 14%.

Ещё льготные тарифы установлены для ветеранов войны и труда, боевых действий, инвалидов I и II групп. Скидку могут получить жители блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя, чернобыльцы, их вдовы, пострадавшие от радиации на Семипалатинском полигоне и работники сельских школ. Пенсионерам от 70 до 79 лет можно платить только половину взноса на капремонт, а с 80 не платить вообще.

Военнослужащие, их семьи, солдаты, которые находятся в армии, могут тоже платить только половину суммы за коммунальные услуги. Остальные, кто не нашёл себя ни в одной из категорий, могут воспользоваться счётчиками, по которым платить выгоднее, чем по нормативам. По многотарифному счётчику с 10:00 до 17:00, с 21:00 до 07:00 оплата происходит по сниженным тарифам. Если счётчиков нет, а хозяев не было в квартире дольше пяти полных дней, можно запросить перерасчёт оплаты ЖКУ, подтвердив документом своё отсутствие.