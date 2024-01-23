Путин продлил субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей
В России будет продлена субсидия на погашение ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
Одна из участниц обратила внимание, что эта мера — очень важная и актуальная. Глава государства согласился с мнением россиянки, отметив, что она действительно весьма эффективна.
"Меры [поддержки] продлим", — пообещал российский лидер.
На встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов Путин объяснил, почему льготная семейная ипотека не распространяется на вторичное жильё, а также заявил, что после его указа россияне с несколькими детьми могут рассчитывать на одинаковые льготы по всей стране после официального закрепления их статуса.
ТАСС / POOL / Сергей Карпухин