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23 января, 14:47

Путин продлил субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей

В России будет продлена субсидия на погашение ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

Одна из участниц обратила внимание, что эта мера — очень важная и актуальная. Глава государства согласился с мнением россиянки, отметив, что она действительно весьма эффективна.

"Меры [поддержки] продлим", — пообещал российский лидер.

Путин назвал многодетные семьи опорой России: Чем больше детей, тем лучше
Путин назвал многодетные семьи опорой России: Чем больше детей, тем лучше

На встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов Путин объяснил, почему льготная семейная ипотека не распространяется на вторичное жильё, а также заявил, что после его указа россияне с несколькими детьми могут рассчитывать на одинаковые льготы по всей стране после официального закрепления их статуса.

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ТАСС / POOL / Сергей Карпухин

Николь Вербер
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