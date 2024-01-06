Как пенсионеры могут снизить расходы на услуги ЖКХ и что для этого нужно сделать Многие пожилые люди не знают, что они могут значительно сократить траты на коммунальные услуги. Для этого существуют не только субсидии и компенсации. На сколько можно снизить расходы на ЖКУ и как это сделать? 5 января, 21:41 Пенсионеры могут снизить расходы на услуги ЖКХ. Обложка © Getty Images / Julia Nikulchenkova

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей. Это касается пенсионеров и граждан, которые нуждаются в соцподдержке. В Социальном фонде России обратили внимание, что закон вступает в силу с 1 июля 2024 года. При этом стоит отметить, что целый ряд льгот для пенсионеров действует уже сейчас. Ими можно воспользоваться, чтобы снизить размер коммунальных платежей.

Пенсионеры могут получить льготы в виде компенсаций и субсидий на оплату услуг ЖКХ. Их размер зависит от наличия особых заслуг и присвоения отдельных званий, установления инвалидности, уровня дохода, возраста и прочих обстоятельств. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Србуи Иващенко.

Она отметила, что федеральным законодательством пенсионеры не выделены в отдельную категорию граждан, которым предоставляются льготы по оплате услуг ЖКХ.

Субсидии и компенсации для них могут быть предоставлены при наличии определённых оснований и условий.

Рассмотрим вариант, когда пенсионер обладает дополнительными льготами. Например, является инвалидом войны, участником ВОВ, ветераном боевых действий, награждён знаком "Жителю блокадного Ленинграда", или "Житель осаждённого Севастополя", или "Житель осаждённого Сталинграда", является членом семьи погибшего инвалида войны, участника ВОВ, ветерана боевых действий, получающим пенсию по случаю потери кормильца.

— В этом случае пенсионерам предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%. Предоставляют льготу в порядке, установленном законодательством субъекта Федерации, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Пенсионеры могут получить компенсацию трат на коммунальные услуги в размере 50% от расходов. Фото © ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

Если пенсионер является инвалидом, то ему предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% платы за наём, содержание жилых помещений и коммунальные услуги. Если пенсионер является инвалидом I или II группы, ему предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Правда, тут сумма ограничена. Она может быть не более установленного размера.

Стоит отметить, что компенсации поступают не на карту пенсионеру, а сразу получателю платы на услуги ЖКХ, например управляющей организации.

— Кроме того, пенсионеру предоставляется субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это происходит в том случае, если его расходы на эти траты превышают максимально допустимую долю указанных расходов в общем доходе семьи. В частности, в Москве максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (доходе одиноко проживающего гражданина) может составлять не более 10%, — отметила Србуи Иващенко.

Она добавила также, что субсидия и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не предоставляются, если есть задолженность по коммунальным платежам. Тут имеется в виду подтверждённая вступившим в законную силу судебным актом непогашенная задолженность по оплате. Учитывается период не более чем за три последних года.

Льготы по оплате услуг ЖКХ (в том числе в отношении отдельных составляющих такой платы) могут устанавливаться региональным законодательством. Рассмотрим их на примере Москвы и Московской области.

— В Москве пенсионерам, которым присвоено звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", предоставляется скидка на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Она составляет 50% платы за жилое помещение в пределах социальной нормы площади (с учётом совместно проживающих членов семьи) и стоимости коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади, нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов. Аналогичные льготы предоставляются пенсионерам, являющимся участниками обороны Москвы, а также пенсионерам из числа реабилитированных лиц, граждан, признанных пострадавшими вследствие необоснованных политических репрессий, членов семей реабилитированных, пострадавших в результате репрессий, — добавила Србуи Иващенко.

Также в Москве одиноких пенсионеров, семьи, состоящие только из пенсионеров, освобождают от платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами в пределах социальной нормы площади жилого помещения и нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов.

В Московской области денежную компенсацию в размере 50% получают пенсионеры из числа ветеранов труда и ветеранов военной службы, а также из реабилитированных лиц. Есть пенсионеры, которые могут получить компенсацию и в размере 100% за занимаемую общую площадь жилого помещения. На такую льготу могут претендовать, например, неработающие одиноко проживающие люди, которые получают пенсию в размере ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (без учёта доплат к пенсии).

— Также пенсионерам Московской области может предоставляться ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату вывоза мусора. Она составляет от 30 до 100% в зависимости от возраста, — добавила Србуи Иващенко.

Авторы Нина Важдаева