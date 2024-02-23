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23 февраля, 02:55

РКН сообщил об утекших в Сеть данных 500 млн россиян из-за одного инцидента

Объём утекших в Сеть данных о россиянах за январь и февраль 2024 года превысили этот же показатель за весь 2023 год. Такие данные озвучили в Роскомнадзоре.

По словам замглавы РКН Милоша Вагнера, само число сливов конфиденциальных данных уменьшилось. Так, если в прошлом году зафиксировано 168 утечек, сделавших общедоступными 300 миллионов учётных записей, то в этом году всего одна утечка почти в два раза переплюнула прежний результат.

"Всего утекло 510 миллионов, из них 500 — это одна утечка. Мы её сейчас расследуем", — поделился с ТАСС данными за 2024 год Вагнер.

В России могут ужесточить наказание за утечки персональных данных
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Ранее Роскомнадзор призвал российских провайдеров работать вместе с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Это повысит защиту Рунета от DDoS-атак, считает служба.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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