РКН сообщил об утекших в Сеть данных 500 млн россиян из-за одного инцидента

Объём утекших в Сеть данных о россиянах за январь и февраль 2024 года превысили этот же показатель за весь 2023 год. Такие данные озвучили в Роскомнадзоре.

По словам замглавы РКН Милоша Вагнера, само число сливов конфиденциальных данных уменьшилось. Так, если в прошлом году зафиксировано 168 утечек, сделавших общедоступными 300 миллионов учётных записей, то в этом году всего одна утечка почти в два раза переплюнула прежний результат.

"Всего утекло 510 миллионов, из них 500 — это одна утечка. Мы её сейчас расследуем", — поделился с ТАСС данными за 2024 год Вагнер.