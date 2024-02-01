РКН: Провайдеры должны взаимодействовать с Роскомнадзором для защиты Рунета

В целях защиты от DDoS-атак российские хостинг-провайдеры должны взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Кроме того, им необходимо использовать Национальную систему доменных имён (НСДИ), информацию ЦМУ о местоположении использования сетевых адресов, а также серверы точного времени (NTP-серверы), расположенные на территории РФ", — добавили в Роскомнадзоре.

Указывается, что это повысит надёжность работы отечественных интернет-ресурсов и сервисов, а также защитит Рунет от внешних угроз. Помимо того, в ведомстве напомнили, что сегодня, 1 февраля, вступает в силу запрет для хостинг-провайдеров, не включённых в реестр Роскомнадзора, работать в РФ.