РКН: Провайдеры должны взаимодействовать с Роскомнадзором для защиты Рунета
Роскомнадзор призвал провайдеров использовать Национальную систему доменных имён
В целях защиты от DDoS-атак российские хостинг-провайдеры должны взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Кроме того, им необходимо использовать Национальную систему доменных имён (НСДИ), информацию ЦМУ о местоположении использования сетевых адресов, а также серверы точного времени (NTP-серверы), расположенные на территории РФ", — добавили в Роскомнадзоре.
Указывается, что это повысит надёжность работы отечественных интернет-ресурсов и сервисов, а также защитит Рунет от внешних угроз. Помимо того, в ведомстве напомнили, что сегодня, 1 февраля, вступает в силу запрет для хостинг-провайдеров, не включённых в реестр Роскомнадзора, работать в РФ.
Ранее, 30 января, в Рунете произошёл массовый сбой, который нарушил работу ряда популярных приложений и сервисов в доменным адресом ".ru". Причиной называлась техническая проблема с глобальной инфраструктурой DNSSEC — набором расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных. В свою очередь глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил о начале разбирательств по данному поводу.
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