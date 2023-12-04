В России могут ужесточить наказание за утечки персональных данных

"Единая Россия" внесла в Государственную думу ряд законопроектов, ужесточающих наказание за утечки персональных данных. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

"Введут новые составы административных правонарушений и кратно увеличат штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей. Для похитителей данных — вплоть до десяти лет лишения свободы", — написал он в телеграм-канале.

Турчак добавил, что многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и их не останавливают даже штрафы в 100–300 тысяч рублей. Сенатор отметил, что ущерб от утечек только в 2022 году составил минимум восемь миллиардов рублей.

"Поправки в Административный и Уголовный кодексы "Единая Россия" вносит по поручению президента. Ответственность будет расти вместе с объёмом слитой информации. Наказание будет меняться в зависимости от числа граждан, чьи права нарушены. Штрафы будут ещё жестче, если утекут наиболее чувствительные данные, например медицинская информация", — уточнил Турчак.

По его словам, размер штрафов для должностных лиц будет составлять от 800 тысяч до двух миллионов рублей, а для юридических — 3–15 миллионов. При этом за повторное нарушение компания заплатит сотни миллионов. Также парламентарий напомнил, что для киберпреступников, планировавших заработать на сливе, предусмотрена уголовная ответственность.

Секретарь генсовета ЕР добавил, что лишение свободы до восьми лет грозит тем, кто вывозит данные россиян в другие страны для продажи. Если же утечка повлекла вред здоровью, общественной безопасности или речь идёт об организованной преступности, то это уже десять лет тюрьмы. Отдельный вид уголовной ответственности предусмотрен для тех, кто делает на краже данных бизнес, — им грозит до пяти лет. Турчак убеждён, что такое серьёзное наказание отпугнёт многих нарушителей, а компаниям проще вложиться в цифровую безопасность, чем платить штрафы.