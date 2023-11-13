В Госдуме рассказали, какие VPN не станут блокировать в России

Использование VPN-cервисов в России не запрещено, как и они сами, поэтому многие россияне активно применяют их услуги. Однако государство ведёт постоянную работу по блокировке некоторых из них в РФ и на то есть объективные причины. О них в беседе с Лайфом рассказал депутат ГД, член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

"Большое количество VPN-сервисов, представленных сегодня в зарубежных магазинах приложений, нарушают российское законодательство, помогая обходить блокировку запрещённых в РФ ресурсов. Многие пользователи узнали об их существовании только после того, как в России была ограничена работа ряда экстремистских соцсетей, и, следовательно, используют их как раз в целях обхода блокировок", — сказал парламентарий.

Он отметил, что запрещённые и заблокированные в РФ ресурсы столкнулись с ограничениями в работе не просто так — все они публикуют деструктивную, запрещённую информацию, распространяют фейки. И те VPN, которые отказываются фильтровать трафик, предоставляют пользователям доступ к таким ресурсам, безусловно, заслуживают блокировки в России.

Собеседник Лайфа добавил, что это касается не всех VPN, есть и надёжные, которые используются в компаниях для шифровки внутреннего трафика от тех, кто может попытаться его перехватить. У российских властей нет абсолютно никаких намерений ограничить работу VPN в стране полностью — необходимые бизнесу сервисы, соблюдающие законодательство РФ, могут продолжать благополучно функционировать. Более того, в случае попадания такого сервиса под блокировку Роскомнадзор готов идти на диалог с компаниями, которые нуждаются в нём по тем или иным причинам.

Депутат подчеркнул, что безапелляционно блокируются только те вредоносные сервисы, которые мошенники умело маскируют среди добросовестных VPN, рассчитывая на то, что пользователь скачает их сервис в поисках быстрого доступа к запрещённым в России площадкам. Многие скачивают и устанавливают бесплатные версии VPN из непроверенных источников, даже не подозревая о том, что они могут провоцировать утечку данных, негативно влиять на работу устройства, а иногда и вовсе вовлекать пользователей в преступные компьютерные сети — так называемые ботнеты.

Также Немкин обратил внимание на исследование компании Brand Analytics, которое показало, что за последние полгода внимание к запрещённой соцсети Instagram*, войти в которую можно только при помощи VPN, растёт. По данным Mediascope, сегодня на платформу каждый день заходят 4% населения страны старше 12 лет.

"Зарубежные соцсети успели сформировать в нашей стране очень лояльную аудиторию, которая пока не готова с ними расставаться даже с учётом их противоправного поведения. Тем не менее хотелось бы в очередной раз призвать пользователей обратить внимание на отечественные платформы, которые сегодня развиваются очень активно. Разработчики стараются сделать их максимально комфортными и адаптированными под любой запрос, а главное — защищёнными от угроз. Мы можем быть уверенными в том, что с распространением противоправного контента там ведётся серьёзная борьба не на словах, а на деле. Зарубежные площадки этим похвастаться не могут — вместо этого они регулярно демонстрируют абсолютное равнодушие к пользователям", — подытожил член Комитета ГД по информационной политике и IT.

Ранее в Минцифры подтвердили, что не все VPN-сервисы будут блокироваться в России в соответствии с приказом, вступающим в силу 1 марта 2024 года. Избежать ограничений смогут программы, которые эксперты сочтут безопасными для функционирования Интернета в стране.