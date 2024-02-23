Назван способ не потерять подаренное имущество, если отношения с дарителем разладились

Если на торжество был подарен сертификат, а для вас актуальнее деньги, можно потребовать у продавца обмен, наличие чека при этом желательно, но необязательно. А вот что делать, если свой подарок назад требует даритель, объяснили юристы, с которыми в преддверии праздников пообщался aif.ru.

"Необходимо обратиться с письменным заявлением к продавцу: документ составляется в двух экземплярах, на своём документе нужно попросить сделать отметку о получении. Также можно направить претензию почтой. Если не помогает — пишем жалобы в Роспотребнадзор и оформляем исковое заявление в суд", — сообщила юрист Марина Захарова, добавив, что можно забрать и оставшиеся на сертификате средства, если стоимость товара/услуги оказалась меньшей.

Что касается дарения подарков вне брака — это часть личных отношений, подобное не подразумевает наличия гражданско-правовых обязательств между партнёрами, объяснил юрист, руководитель юридической компании Сергей Гаврюшкин. Он привёл в пример дело истца из Ульяновска, обвинившего бывшую невесту в незаконном обогащении. Мужчина, пока они состояли в отношениях, сделал за собственные средства ремонт в квартире девушки и купил ей бытовую технику, сумму подарков оценил почти в полмиллиона рублей. Суд постановил, что пара не заключила соглашения, предполагающего возмещение истцу его расходов. Иными словами, подарки или компенсацию за них бывшим партнёрам возвращать не нужно.

Если подарок сделан в браке, он считается личной собственностью и разделу при разводе тоже не подлежит, как и личные вещи (духи, косметика и прочее). Если один супруг подарил другому песню или стихотворение, право на него принадлежит автору. Но вот если квартира была подарена одному, а в ремонт вкладывался другой — тут он может рассчитывать на компенсацию, только нужно рассчитать стоимость произведённых улучшений и собрать документальные доказательства. Драгоценности и предметы роскоши тоже подлежат разделу.

"Факт дарения предстоит доказывать, причём тому из супругов, кто получил это имущество в дар. К сожалению, без доказательств супруг не сможет оставить ценные подарки у себя, в противном случае имущество будет признано судом общим и делится поровну, — рассказал Гаврюшкин, пояснив, что если вещь неделима, то придётся выплачивать за неё денежную компенсацию второму супругу.

Юристы советуют на всякий случай сохранять документы о покупке дорогостоящих подарков: чеки, выписки из банка, договоры, справки. Если вам дарят ценное имущество, лучше обезопасить себя и заключить договор дарения у нотариуса. На долю в бизнесе или недвижимости такая форма заверения является обязательной.