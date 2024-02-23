Потусторонний контакт: 7 пугающих сигналов, что умерший родственник выходит с вами на связь

Считается, что души погибших могут посылать своим близким знаки присутствия. Благодаря им покойники предупреждают родственников о грядущих бедах. Важно запомнить семь основных способов, которые используют умершие, чтобы достучаться до вас. И вот на что нужно обязательно обращать внимание.

1. Покойник снится как живой

К чему снятся покойники живыми? Мистики считают, что к добру! Фото © Freepik / Midjourney 5.2

Если умерший родственник явился во сне, то пугаться не стоит. Ничего плохого в его действиях нет. Он, скорее всего, хочет что-то сказать. Например, если мёртвый обнял вас или какого-то другого "персонажа сновидения", то вскоре в жизни произойдут глобальные изменения. Причём они необязательно должны быть плохими.

Когда снится мёртвый человек, который во сне погибает второй раз, то это сигнал о будущем предательстве со стороны близких людей. Нужно прислушаться к совету и не дать устроить против себя козни.

2. На пути появляются необычные предметы

Если вы шли на учёбу, работу и увидели на асфальте необычный предмет, который приковал внимание, то он оказался там не просто так. Обычно покойники "посылают из потустороннего мира" вещи, смысл которых понятен только вам. Это могут быть, например, ключи, монетка определённого номинала или даже камень вашей любимой формы.

3. Вы слышите странный аромат

Определить, что призрак в квартире, можно по знакомому запаху. Фото © Freepik / Midjourney 5.2

Погибшие любят "общаться" с близкими, оставшимися в обычном мире, с помощью запахов. Дух родного человека "может послать" вам один из ароматов, ассоциирующихся с ним. После этого рядом с вами пройдёт человек с похожими духами. Или сядете в такси и услышите аромат любимой "ёлки", которую умерший покупал в машину.

4. Меняется поведение животных

Покойники умеют "управлять" животными. Если во время прогулки по улице подойдёт и потрётся собака, то это может быть сигналом от близкого человека. Ключевой индикатор присутствия духа умершего родственника — домашняя кошка. Если духи "появляются" в квартире, питомец начинает бегать из комнаты в комнату или смотреть в одну точку.

5. Мигание лампочек

Одна из причин, почему мигает свет, — появление в квартире призраков. Фото © Freepik / teksomolika

Души погибших могут оказывать воздействие на электричество. Если резко начала мигать лампочка или перегорел какой-либо прибор, то это важный сигнал. Скорее всего, дух близкого человека "ходит" где-то рядом. Лампочки мигают не просто так, а из-за помех, которые может создавать дух.

6. Вещи оказываются не там, где вы их оставляли

Если вы точно помните, что оставляли предмет в одном месте, а он внезапно оказался в другом, обратите на это внимание. Скорее всего, дух пытается что-то сказать. Нужно мысленно принять тот факт, что погибший родственник хочет выйти на связь, и сказать: "Я знаю, что ты тут". Как только дух услышит это, то будет готов пойти на контакт и дальше. Останется лишь подождать его дальнейших проявлений. Если с вашими вещами не игрался домовой.

7. Неожиданные идеи и мысли в голове

Прислушиваться к возникшим мыслям — ключевой способ, как общаться с духами. Фото © Freepik / Midjourney 5.2

Если в течение дня появилась необычная мысль, до которой вы сами вряд ли дошли бы, её "послал в голову" дух близкого человека. Умершие родственники всегда "помогают" придумывать креативные идеи и находить выход из любой ситуации.