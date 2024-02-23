Как с помощью фэншуй заткнуть финансовые дыры и сделать так, чтобы деньги текли рекой прямо в кошелёк

Фэншуй — это даосская практика символического освоения пространства. Зная его секреты, можно расположить в доме картины или предметы, которые помогут наладить денежные потоки и, как следствие, разбогатеть. В 2024 году Дракона, со слов экспертов по фэншуй, бог богатства смотрит в сторону юго- и северо-востока.

"Поэтому, когда мы просим о повышении зарплаты, ищем финансовую помощь, ведём любые переговоры, касающиеся денег, инвестируем или покупаем дорогие вещи, совершаем поездки по работе, желательно располагаться лицом к одному из этих направлений", — пояснила эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова.

Кому молиться, чтобы много зарабатывать: секреты фэншуй, которые помогут наладить финансовые потоки. Фото © Shutterstock

Как правильно это сделать, специалист рассказала "Москве 24". По её словам, если вы хотите увеличить продажи или количество клиентов, то необходимо работать, смотря лицом на северо- или юго-восток. Можно передвинуть туда стол или разговаривать по телефону, повернувшись в правильном направлении.

Если же свои дела вы привыкли решать на встречах, то измените маршрут таким образом, чтобы добраться до точки назначения как раз в одном из этих направлений. В идеале ещё прийти чуть пораньше и занять место так, чтобы сесть лицом к этим секторам в помещении.

Что такое фэншуй и как с ним в квартире можно обогатиться? Фото © Shutterstock

Кроме того, Богданова советует в своём доме сделать "подношение" богу богатства: "Например, поставить в юго- или северо-восточных комнатах красивую вазу со сладостями. При этом важно мысленно попросить об улучшении своего финансового благосостояния".