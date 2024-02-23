Как с помощью фэншуй заткнуть финансовые дыры и сделать так, чтобы деньги текли рекой прямо в кошелёк
Если вы много работаете, но всё ещё мало получаете, возможно, проблема кроется на ином уровне восприятия. Попробуйте повысить свою энергетику богатства с помощью фэншуй.
Фэншуй — это даосская практика символического освоения пространства. Зная его секреты, можно расположить в доме картины или предметы, которые помогут наладить денежные потоки и, как следствие, разбогатеть. В 2024 году Дракона, со слов экспертов по фэншуй, бог богатства смотрит в сторону юго- и северо-востока.
"Поэтому, когда мы просим о повышении зарплаты, ищем финансовую помощь, ведём любые переговоры, касающиеся денег, инвестируем или покупаем дорогие вещи, совершаем поездки по работе, желательно располагаться лицом к одному из этих направлений", — пояснила эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова.
Кому молиться, чтобы много зарабатывать: секреты фэншуй, которые помогут наладить финансовые потоки. Фото © Shutterstock
Как правильно это сделать, специалист рассказала "Москве 24". По её словам, если вы хотите увеличить продажи или количество клиентов, то необходимо работать, смотря лицом на северо- или юго-восток. Можно передвинуть туда стол или разговаривать по телефону, повернувшись в правильном направлении.
Если же свои дела вы привыкли решать на встречах, то измените маршрут таким образом, чтобы добраться до точки назначения как раз в одном из этих направлений. В идеале ещё прийти чуть пораньше и занять место так, чтобы сесть лицом к этим секторам в помещении.
Что такое фэншуй и как с ним в квартире можно обогатиться? Фото © Shutterstock
Кроме того, Богданова советует в своём доме сделать "подношение" богу богатства: "Например, поставить в юго- или северо-восточных комнатах красивую вазу со сладостями. При этом важно мысленно попросить об улучшении своего финансового благосостояния".
Но, чтобы точно добиться успеха, важно показать богу достатка после просьбы своё трудолюбие. То есть не просто попросить и сидеть сложа руки, ждать, а работать так же упорно. И вот тогда получится изменить своё финансовое положение в лучшую сторону.
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