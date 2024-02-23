10 жутких историй из реальной жизни о том, как выигрыш в лотерею оказался проклятьем

Мы часто слышим рассказы о неожиданных миллионерах, чья жизнь после выигрыша стала похожа на сказку. Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Реальность может быть гораздо сложнее, и не каждая история имеет счастливый конец. Многие победители лотереи сталкиваются с неожиданными трудностями, которые меняют их жизнь не в лучшую сторону. Life.ru собрал реальные истории людей, выигравших крупные суммы в лотерею, чтобы показать, как такая "удача" повлияла на их дальнейшую судьбу.

"Дядя и тётя моей бывшей выиграли в лотерею три раза: миллион долларов, 50 тысяч и 1,2 миллиона. Всё это за пять лет. Купили себе кучу машин, сделали ремонт в доме, обустроили подвал, много чего улучшили… Но не погасили свои предыдущие долги, и даже за дом и машины тоже не до конца выплатили. Сейчас они в долгах ещё больше, чем до выигрыша. Люди иногда поступают глупо", — timwontwin.

Большие деньги: неожиданные последствия выигрыша. Фото © Shutterstock

"Дядя моей мамы выиграл в лотерею пару миллионов. Промотал всё на огромный дом и шикарные авто. Забыл, что налоги на особняки бешеные. Через десять лет он превратился в разорённого алкоголика, живущего в доме на колёсах с молодой вьетнамкой, которая его била", — shtring.

"Сосед моего отца выиграл в лотерею около 500 тысяч долларов. За две недели купил новый двухэтажный трейлер, новый грузовик и огромное кольцо для своей новой подружки, которая появилась как только деньги упали на его счёт. Через месяц купил новый квадроцикл, машину для подружки и автодом. Через год трейлер уже выглядел неважно, грузовик разбит, подружка исчезла, а он так и не понял, куда делись деньги. Теперь он алкоголик", — SpookyBowser.

"Мой папа выиграл в лотерею шесть с половиной миллионов долларов в 1991 году. Получал по четверти миллиона каждый год в течение 20 лет, после чего уволился с работы. Жили в доме площадью 370 квадратных метров. Теперь деньги закончились, и он задолжал 100 тысяч долларов. Работает уборщиком в колледже, а я плачу огромные студенческие кредиты, потому что отдал свои сбережения на покрытие долгов. Мораль: не тратьте деньги глупо и не увольняйтесь после выигрыша в лотерею", — rememberzack.

Реальные истории лотерейных миллионеров: что будет потом. Фото © Shutterstock

"У меня на работе есть секретарша за 70, которая лет пять назад выиграла 100 тысяч долларов, а потом ещё 50 тысяч два года назад. Ничего от этого не осталось, и она постоянно просит у меня аванс или повышение зарплаты. Кажется, она потратила всё на покупку машин для своих детей и промотала остальное. Печально, что пожилая женщина, выиграв такие деньги, ничего не имеет на счету и вынуждена работать каждый день, чтобы свести концы с концами", — пользователь Reddit.

"Мой брат выиграл крупную сумму — 140 тысяч долларов. Потратил 50 тысяч на машину и разбил её через месяц. Теперь у него ничего нет, живёт от зарплаты до зарплаты. Хотя, правда, он сразу оплатил обучение в университете!" — DeCoYDownUnder.

"Знаю парня, который выиграл 1,4 миллиона евро около восьми лет назад. До этого ему пришлось закрыть свой ресторан, дела шли плохо. После выигрыша он… купил несколько машин и пару домов. В последний раз, когда я слышал о нём, он продавал машины и вернулся к тому, с чего начинал. Как и в других историях, люди думают, что выигрыш в миллион долларов позволит тратить деньги на что угодно и жить на них всю жизнь... Это, конечно, не так", — aSomeone.

Победители лотереи: от богатства к банкротству. Фото © Shutterstock

"В моём маленьком родном городе кто-то когда-то выиграл в лотерею. Не помню сколько. Много. Они сразу пошли вразнос. Помню, купили красный Ferrari. Разбили через неделю. Машина была полностью уничтожена. Поэтому они купили ещё одну. Сейчас у этих людей нет ничего, что напоминало бы о выигрыше. Печально, потому что деньги могли изменить их жизнь", — Whoneedsyou.

"Бывший коллега выиграл 24 тысячи и сразу уволился, а через неделю вернулся проситься обратно на работу. Естественно, его не взяли", — marcoux32.

"Подруга родителей моего парня когда-то выиграла джекпот в казино, зайдя туда спонтанно... Она подсела на азартные игры и в итоге проиграла все выигрыши, а затем и сбережения: и свои, и мужа", — пользователь Reddit.