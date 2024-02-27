Названо 3 знака зодиака, для которых март 2024 года окажется худшим в жизни

Все мы ждём от марта новых шансов от Вселенной, чтобы как-то поменять жизнь к лучшему. Но, как предсказывают астрологи и тарологи, для некоторых представителей знаков зодиака первый весенний месяц окажется не слишком удачным. Кому стоит быть осторожнее и думать семь раз, прежде чем что-то сделать, и как ситуацию можно исправить?

Знак зодиака Лев

Почему тем, кто по гороскопу Лев, в марте будет непросто? Фото © Shutterstock

По словам таролога Аделины Паниной, представители огненного знака зодиака Лев сейчас не концентрируются на важных для них вещах или игнорируют их, оттягивая судьбоносное решение. Но, даже если вы будете оправдываться занятостью, выбор сделать придётся, а так вы лишь тянете и теряете время.

Также в марте у тех, кто по гороскопу Лев, могут случиться размолвки с близкими и потеряться возможность отправиться в отпуск. Как говорит таролог: "Возможно, вы пожалеете, что не забронировали билеты, пока у вас была такая возможность. Кроме того, вас легко отвлечь, и это потому, что вы сами этого хотите".

Как избежать проблем в марте 2024 года носителю знака зодиака Лев? Тщательно готовиться к делам и важным проектам. Это подарит уверенность и возможность сделать первый шаг.

Знак зодиака Овен

Гороскоп на март для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock

Второй знак зодиака, представителям которого может не так сильно повезти в первом весеннем месяце, — это Овен. По словам эзотерика, вы сейчас можете начинать новое дело или проект, налаживать коммуникацию с людьми или раздумывать над предложением о сотрудничестве. Но подозрения и сомнения заставляют представителей знака зодиака Овен нервничать.

"Вы начинаете чувствовать, что со своим характером и убеждениями совсем не вписываетесь в своё окружение, будь то рабочий коллектив, группа друзей или даже семья. Найдутся люди, которые убеждены в том, что они лучше, умнее и искуснее вас", — рассказывает таролог. И даёт совет держаться подальше от людей, кто не оправдал доверия. Связи совсем уж рвать не стоит, но отдалиться можно.

Знак зодиака Дева

Знак зодиака Дева и проблемы в марте 2024 года. Фото © Shutterstock

В списке тех, кому март 2024 года подарит не только удачу, но и охапку проблем, оказались люди, кто по гороскопу Дева. Возможно, не стоит соглашаться на игнорирование проблем в коммуникации с упрямыми личностями, но избежать столкновений и споров не получится. Придётся уйти от общения.