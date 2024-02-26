Названы секреты, которые помогут приманить деньги в 2024 году — проверьте свой кошелёк
Понятное дело, что, для того чтобы не остаться без денег, нужно откладывать 10% своей зарплаты каждый месяц и следить, чтобы расходы не превышали доходы. Но это всё о материальном. Оказывается, есть пара хитростей и на духовном уровне.
Каким должен быть кошелёк, притягивающий деньги? Обложка © Freepik
Выбор вашего кошелька и обращение с ним — это прямой показатель, получится ли у вас в 2024 году накопить деньги или придётся постоянно занимать и брать в долг. Если хотите обогатиться, то стоит наладить свою денежную энергетику более хитрыми способами.
Например, поменять кошелёк на голубой. Именно этот цвет, как рассказывают эксперты по фэншуй, помогает приманить к себе деньги. Да и в целом хорошо бы новый год начинать с нового кошелька. А если прошлогодний помогал вам хорошо копить и ни в чём не нуждаться, то оставьте его дома как талисман.
Только, конечно, нельзя оставлять его лежать без дела пустым. Чтобы денежная удача не отвернулась, нужно положить в старый кошелёк несколько купюр, но не самого маленького номинала. А если со старым кошельком удачи богатства вы не нашли, то от него можно смело избавляться. Но сделать это важно только на убывающую луну.
Как правильно копить деньги в 2024 году Дракона и каким должен быть кошелёк? Фото © Freepik
Астролог и эксперт по фэншуй рассказала "Москве 24", почему нужно выбрать новый кошелёк именно голубого цвета. "Он должен быть сине-голубым: именно этот цвет будет денежным в 2024 году. Он поможет сохранять и приумножать капитал. Форму стоит предпочесть прямоугольную, чтобы деньги внутри всегда хранились в расправленном виде", — поделилась секретом эксперт.
И ещё пара важных советов от эксперта, к которым стоит прислушаться, если хотите поправить своё финансовое положение в 2024 году Дракона: в кошельке надо стараться держать только чистые купюры и всегда раскладывать их аккуратно, не мять. А ещё внутри не должны храниться деньги, уже вышедшие из оборота.
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