Флорист объяснила, как выбрать правильные тюльпаны к 8 Марта Эксперт Ильина посоветовала положить в вазу лёд, чтобы тюльпаны дольше простояли 6 марта, 19:38 Тюльпаны требуют холодной воды в вазе. Обложка © freepik

Цветы дольше простоят в вазе, если правильно выбрать их в магазине и окружить необходимым уходом. Флорист Вера Ильина рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", как не нарваться на увядающий букет, покупая его к Международному женскому дню. Особое внимание она посоветовала обратить на тюльпаны, которые традиционно считаются символом праздника.

"У каждого цветка свои признаки свежести. Тюльпаны должны быть хрустящими, листья упругими, плотного зелёного цвета. Вас не должно напугать, что сейчас они приходят небольшого размера. Их срезают заранее для того, чтобы они простояли как можно дольше, и они вырастут обычного размера", — объяснила специалист.

По её словам, тюльпаны предпочитают холодную воду, поэтому в вазу можно положить несколько кубиков льда. Кроме того, стебли следует подрезать каждый день и почаще менять воду, что поможет бутонам распуститься и долго радовать окружающих.

Ранее Life.ru писал, что накануне Международного женского дня цены на цветы будут несколько завышаться. Если вы не хотите сильно потратиться на один букет, то следует отдать предпочтение не одноголовым, а кустовым цветам, например нарциссам, хризантемам и гвоздикам.

Авторы Татьяна Миссуми