В Москве откроют "станции мужской поддержки" в преддверии 8 Марта

"Станции мужской поддержки" откроются в Москве в преддверии Международного женского дня. Там будут помогать представителям сильного пола выбрать идеальный подарок для дорогих им женщин — мам, дочерей, сестёр, избранниц, коллег и начальства. Об открытии "станций" сообщает заместитель гендиректора телеканала "360" Алексей Коваль.

"В предпраздничные дни мы откроем в крупнейших торговых центрах "станции мужской поддержки", где мужчины, которые не решили, что подарить, найдут подсказки и советы. Мы хотим сберечь их нервы и сэкономить время на походы по магазинам", — объяснил Коваль.

6–7 марта в ТРК Vegas ("Крокус Сити", "Каширское", "Кунцево") будут доступны "станции мужской поддержки", где мужчины, ответив на ряд вопросов, смогут получить помощь и найти хорошие варианты для подарков на 8 Марта. Также на "станциях" можно выпить чашечку кофе, успокоиться, зарядиться уверенностью и готовностью встречать праздник всех женщин.