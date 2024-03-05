Названы причины конских цен на цветы в преддверии 8 Марта

Цены на цветы перед 8 Марта: тюльпаны — 130 рублей, розы — 380 рублей, мимозы — 1000 рублей. И это не предел. Как выяснил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, букеты подорожают ещё на 20–25%. Владельцы цветочного бизнеса признаются, что все стремятся навариться на женском празднике, включая транспортные компании, магазины и поставщиков из разных стран.

Эксперт назвал причины конских цен на цветы в преддверии 8 Марта. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

Грузовики с цветами стоят на таможне длительное время, что приводит к увеличению стоимости доставки из-за рисков. Эксперты считают, что к празднику цены вырастут не на обычные 15–20% из-за повышенного спроса, а на 20–25% из-за курса евро и дорогой логистики.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова подтвердила эту информацию. Она также отметила, что проблемы с поставками цветов из Эквадора не сказываются на ассортименте в российских цветочных магазинах, поскольку есть альтернатива из стран Африки, а также из Краснодарского края и Абхазии.

Кстати, специалисты рассказали, что всё чаще мужчины заказывают цветы в горшках вместо привычных букетов. А если от канонов отходить не хочется, то можно порадовать женщин 9 или 10 марта, когда спрос упадёт.