Россиянкам рассказали, как даже без чека вернуть деньги за подаренные на 8 Марта цветы

В преддверии 8 Марта россияне заполоняют цветочные магазины, порой выкладывая за букеты приличные деньги. Однако, по словам депутата Госдумы Алексея Говырина, в некоторых случаях вернуть средства можно даже без чека. Так, вполне можно затребовать возврат за быстро увядший или подмёрзший во время доставки букет.

"Если они подмёрзли, пока курьер их вёз из-за неправильной упаковки, если они несвежие и завяли на следующий день, если их меньше, чем указано в заказе, то потребитель вправе защитить свои права, даже если у него нет чека на руках", — сказал собеседник РИА "Новости".

Сначала, по словам парламентария, необходимо потребовать у продавца чек, а в случае отказа обращаться в Федеральную налоговую службу. Сделать это можно через сайт или мобильное приложение. Далее покупатель вправе добиваться перерасчёта или возврата средств в размере переплаты, а если букет на следующий день не по вине клиента потерял свой товарный вид, то и полной суммы.

Причём продавцу лучше согласиться на исполнение закона, иначе покупатель может пойти в суд, отметил Говырин. Во избежание таких ситуаций, считает собеседник агентства, бизнесменам необходимо знать правовое регулирование предпринимательской деятельности и торговли, а властям — усиливать меры поддержки малого и среднего цветочного бизнеса, что поможет импортозаместить отрасль, страдающую от нехватки флористов.

По словам парламентария, высокие цены на столичном рынке цветов обусловлены, скорее, расценками на курьерские услуги. Что касается попыток продавцов объяснить повышение цен на цветы в преддверии 8 Марта "ростом цен на газ для отапливания европейских теплиц", то они не выдерживают никакой критики, ведь там цветы не выращивают.

"Их в Европу привозят из стран Африки, Латинской Америки, Азии и других. В Европе их охлаждают специальными методами и упаковывают. Поэтому "газовый след" в ценах на цветы — это лишь отговорки, чтобы поднять закупочную цену для российских оптовых покупателей. Кроме того, также возникает вопрос, а почему тогда раньше перед праздниками тоже дорожали?" — добавил Говырин.