Россиянам рассказали, как вернуть деньги за бесполезный онлайн-курс

В России в последнее время появилось множество различных онлайн-курсов. Оценить их качество заранее бывает трудно, поэтому часто выводы приходится делать, основываясь на собственном опыте. Если обучение не дало результатов, то возникает вопрос, как вернуть потраченные деньги. А поможет в этом закон "О защите прав потребителей", рассказал адвокат Тимур Харди.

Вместе с тем часто организаторы курса прописывают в договоре, что услуга считается оказанной с момента предоставления доступа к информации. Например, к записям вебинаров или самой образовательной площадке, ну или же в момент самого онлайн-занятия. Тогда эта норма уже не поможет, потому что формально клиент получил её в полном объёме, пояснил Харди.