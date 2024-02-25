Регион

Уведомления отключены

25 февраля, 13:01

Россиянам рассказали, как вернуть деньги за бесполезный онлайн-курс

Юрист Харди: Вернуть деньги за онлайн-курс можно у исполнителя или через суд

Адвокат Харди: Вернуть деньги за бесполезный онлайн-курс трудно, но шанс есть. Обложка © Freepik

Адвокат Харди: Вернуть деньги за бесполезный онлайн-курс трудно, но шанс есть. Обложка © Freepik

В России в последнее время появилось множество различных онлайн-курсов. Оценить их качество заранее бывает трудно, поэтому часто выводы приходится делать, основываясь на собственном опыте. Если обучение не дало результатов, то возникает вопрос, как вернуть потраченные деньги. А поможет в этом закон "О защите прав потребителей", рассказал адвокат Тимур Харди.

"Онлайн-курсы же рассматриваются законодательством как услуга, которая оказывается дистанционно. Соответственно, необходимо подать соответствующее заявление тому, кто оказывает такие услуги, и ждать своих денег в течение десяти дней. Если они не поступят вовремя, с исполнителя через суд можно будет взыскать ещё и неустойку за каждый день просрочки", — пояснил эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Харди добавил, что исполнителю можно ничего не объяснять, достаточно просто отказаться от дальнейшего прохождения курса.

Вместе с тем часто организаторы курса прописывают в договоре, что услуга считается оказанной с момента предоставления доступа к информации. Например, к записям вебинаров или самой образовательной площадке, ну или же в момент самого онлайн-занятия. Тогда эта норма уже не поможет, потому что формально клиент получил её в полном объёме, пояснил Харди.

Тем не менее и в такой ситуации можно вернуть деньги, но сделать это будет непросто — придётся доказать существенный недостаток услуги с требованием его устранить или снизить стоимость. В данном случае адвокат рекомендует обратиться за квалифицированной юридической помощью, иначе можно столкнуться с теми, кто уже умеет работать с возражениями и навязывать ещё больше пустых услуг.
Продавцы успешного успеха: Как в 2023 году попали в уголовные дела инфоцыгане Блиновская, Шабутдинов и Чекалины
Продавцы успешного успеха: Как в 2023 году попали в уголовные дела инфоцыгане Блиновская, Шабутдинов и Чекалины

А ранее россиянам рассказали, как вернуть деньги за сорванное из-за опечаток в загранпаспорте путешествие. Life.ru писал о нескольких подобных инцидентах в последнее время.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Образование
  • Потребительский рынок
  • Общество
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров