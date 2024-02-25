Россиянам рассказали, как вернуть деньги за бесполезный онлайн-курс
Юрист Харди: Вернуть деньги за онлайн-курс можно у исполнителя или через суд
Адвокат Харди: Вернуть деньги за бесполезный онлайн-курс трудно, но шанс есть. Обложка © Freepik
В России в последнее время появилось множество различных онлайн-курсов. Оценить их качество заранее бывает трудно, поэтому часто выводы приходится делать, основываясь на собственном опыте. Если обучение не дало результатов, то возникает вопрос, как вернуть потраченные деньги. А поможет в этом закон "О защите прав потребителей", рассказал адвокат Тимур Харди.
"Онлайн-курсы же рассматриваются законодательством как услуга, которая оказывается дистанционно. Соответственно, необходимо подать соответствующее заявление тому, кто оказывает такие услуги, и ждать своих денег в течение десяти дней. Если они не поступят вовремя, с исполнителя через суд можно будет взыскать ещё и неустойку за каждый день просрочки", — пояснил эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Харди добавил, что исполнителю можно ничего не объяснять, достаточно просто отказаться от дальнейшего прохождения курса.
Вместе с тем часто организаторы курса прописывают в договоре, что услуга считается оказанной с момента предоставления доступа к информации. Например, к записям вебинаров или самой образовательной площадке, ну или же в момент самого онлайн-занятия. Тогда эта норма уже не поможет, потому что формально клиент получил её в полном объёме, пояснил Харди.
Тем не менее и в такой ситуации можно вернуть деньги, но сделать это будет непросто — придётся доказать существенный недостаток услуги с требованием его устранить или снизить стоимость. В данном случае адвокат рекомендует обратиться за квалифицированной юридической помощью, иначе можно столкнуться с теми, кто уже умеет работать с возражениями и навязывать ещё больше пустых услуг.