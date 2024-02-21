В России предлагают отправлять непроданные на 8 Марта цветы на удобрения

В России предложили в тестовом формате внедрить практику вторичного использования и переработки завядших букетов в крупных городах страны. С такой идеей выступил председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение на имя министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

Эксперт напомнил, что в стране традиционно возрастает спрос на покупку цветов в преддверии Международного женского дня. Однако жизнь этих букетов коротка.

"К сожалению, жизнь этих букетов весьма коротка — редкий букет простоит больше недели до того, как он отправится в мусорное ведро. Между тем даже завядший букет — это природный ресурс, способный принести пользу", — подчеркнул Корниец.

По словам эксперта, цветы, которые уже завяли, можно использовать в виде удобрений. Чаще всего букеты вместо вторичного использования отправляются в мусорку. Корниец предложил установить в Москве или любом другом городе-миллионнике несколько специализированных контейнеров для завядших букетов по согласованию с местными сельскохозяйственными или экологическими организациями.

По словам специалиста, подобная практика позволит сформировать у россиян здравое экологическое мышление, а также поспособствует извлечению дополнительной выгоды из механизма вторичной переработки мусора.