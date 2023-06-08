В России хотят запретить выбрасывать одежду в мусорные баки

В России предложили запретить выбрасывать одежду в мусорные баки из-за сложностей в их переработке на полигонах. С такой инициативой выступил Российский экологический оператор (РЭО), пишет газета "Известия".

Как объяснили авторы идеи, сейчас россияне выбрасывают ненужные предметы одежды и обуви в мусорные баки, после чего всё это отправляется на полигон для переработки отходов. Проблема заключается в том, что текстиль крайне проблематично вычленить из общего потока мусора и переработать.

В качестве альтернативного варианта РЭО предлагает устанавливать специальные контейнеры для сбора одежды, например, в торговых точках. Ответственными за их установку предлагают назначить некоммерческие организации или благотворительные фонды, которые помогают нуждающимся. По задумке авторов инициативы, торговые сети должны будут выделить специальные места для сбора.

"Индустрия fast-fashion наносит окружающей среде серьёзный урон. Зарубежные учёные провели исследование: сейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году, — около 62 млн т текстиля, а к 2030 году этот показатель подскочит до 102 млн т. Причём 95% из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать", — объяснил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Чтобы поощрить граждан за "правильную" утилизацию одежды, в будущем могут быть введены и специальные бонусы, например скидки в магазинах. Когда именно начнёт действовать данный механизм, пока не известно.