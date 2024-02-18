Россиянам назвали галлюциногенный цветок, за выращивание которого грозит тюрьма

Теперь за выращивание ипомеи трёхцветной россиян могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

"На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомею трёхцветную, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград", — рассказал депутат в интервью с РИА "Новости".

В семенах этого растения содержатся наркотические вещества, способные вызывать галлюцинации. Если количество саженцев на участке превышает 100 штук, то это будет расцениваться как преступление. Уголовное дело может быть возбуждено за хранение или получение даже трёх граммов семечек растения. Наказание будет составлять до двух лет лишения свободы, рассказал депутат.

"Об этом важно помнить, ведь ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений", — подчеркнул Гаврилов.

Он добавил, что ипомея трёхцветная очень быстро разрастается, она похожа на полевой вьюнок и появляется всюду как сорняк. Иногда растение можно встретить даже на кустах. Кроме того, депутат назвал рододендроны и дельфиниумы ядовитыми цветами.