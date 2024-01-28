6 домашних растений, которые дезинфицируют квартиру, но опасны для аллергиков Какие домашние растения могут помочь продезинфицировать воздух в квартире, но травмировать аллергиков — в материале Лайфа. 27 января, 21:43 Растения, которые активно убивают вирусы и бактерии, сами могут вызвать аллергию. Обложка © Shutterstock

У современных горожан два бича: болезнетворные микроорганизмы и аллергия. Но борются с ними совершенно разные растения. И выбирать их нужно с осторожностью, потому что растения, которые активно убивают вирусы и бактерии, сами могут вызвать аллергию. Связано это с тем, что они усиленно выделяют в воздух фитонциды — активные вещества, на которые реагируют аллергики.

Мирт Baetica

Домашняя разновидность этого растения редко превышает в высоту 60 сантиметров. Обычно цветоводы выращивают мирт как одиночное деревце, кустарник или бонсай. В Древней Греции это растение было символом здоровья и юности.

В квартире, где стоит Мирт Baetica, люди редко болеют гриппом и ОРВИ. Фото © Shutterstock

Мирт с объёмом листвы в полтора кубических метра очищает воздух в помещении объёмом до 100 кубических метров, убивая стрептококки и стафилококки — бич современных больниц. Фитонциды, которые выделяет листва и особенно цветы мирта, обладают свойствами природных антибиотиков. Из-за этого мирт с древности и до сих пор используют при воспалении почек, для лечения герпеса, болезней ЖКТ, гайморита, туберкулёза, астмы, бронхита. В квартире, где стоит мирт, люди редко болеют гриппом и ОРВИ.

Древовидное алоэ

Фитонциды алоэ древовидного тоже способны уничтожать вирусы и бактерии. Но аллергикам следует быть осторожнее: так как вещества, содержащиеся в алоэ, являются биостимуляторами, то у человека они активно взаимодействуют с иммунитетом, немного будоража его.

Горшок с древовидным алоэ очищает воздух площадью 5 кв. метров. Фото © Shutterstock

Но, конечно, главным лекарством алоэ является его сок. Он способен залечивать раны и ожоги, используется при лечении язвы желудка, при ангине и ОРВИ. И если само растение считается гипоаллергенным (на самом деле всё индивидуально), то его сок противопоказан аллергикам.

Чтобы почувствовать эффект от очищения воздуха в помещении 20 квадратных метров, в нём следует установить не менее четырёх горшков с алоэ, ведь одно растение дезинфицирует площадь в пять квадратных метров.

Традесканция

Традесканция — ещё одно домашнее растение, которое "чистит" воздух. Её летучие вещества убивают до 60% болезнетворных микроорганизмов в комнате площадью до 16 квадратных метров. Воздействие усиливается, когда традесканция цветёт. Кроме прочего, это растение увеличивает влажность воздуха, что полезно для астматиков зимой.

Листья традесканции используют как кровоостанавливающее и заживляющее средство. Фото © Shutterstock

Растение обладает ещё одним очень полезным свойством: у диабетиков оно понижает сахар в крови, а, кроме того, её листья используют как кровоостанавливающее и заживляющее средство. Но людям надо быть весьма осторожными с традесканцией: дело в том, что её листья содержат слабый яд, который может быть опасен для аллергиков, детей и кошек.

Хохлатый хлорофитум

Но если вы аллергик и озабочены вопросом очищения воздуха в квартире, вам следует выбрать совсем другие растения. Например, хлорофитум. Он снижает количество болезнетворных бактерий в воздухе комнаты на 80% и полезен для аллергиков. Дело в том, что его фитонциды на 86% нейтрализуют формальдегиды, выделяющиеся из современных отделочных материалов, бензолы и даже угарный газ. Это предотвращает развитие астмы у детей и взрослых.

Хлорофитум активно нейтрализует вредные вещества, которые содержатся в современных чистящих и дезинфицирующих средствах. Фото © Shutterstock

Более того, хлорофитум активно нейтрализует вредные вещества, которые содержатся в современных чистящих и дезинфицирующих средствах. Иногда хлорофитум называют "кислородной бомбой". Одного растения достаточно на комнату в 15 квадратных метров.

Драцена маргината

Полезной для астматиков может стать драцена маргината. Это гипоаллергенное растение, которое не выделяет вредных веществ, поэтому её часто ставят даже в спальне. Зато она очищает воздух квартиры от бензолов, формальдегида и ксилола — это вещество входит в состав растворителей и красок. Драцена борется с патогенами, вызывающими бронхит и пневмонию: стрептококками и пневмококками.

Драцена борется с патогенами, вызывающими бронхит и пневмонию: стрептококками и пневмококками. Фото © Shutterstock

Летом антибактериальное действие растения усиливается, количество фитонцидов, играющих роль антибиотика, возрастает. Цветёт драцена редко, что тоже хорошо для аллергиков, ведь пыльца — бич поражённого иммунитета.

Магнолиелистная пеперомия

Прекрасной профилактикой развития астмы после ОРВИ и гриппа и помощником при частых ОРВИ может стать приобретение пеперомии. Это неприхотливое растение, с уходом за которым справится даже новичок. Оно убивает такие бактерии, как стрептококки, стафилококки и сарцины, поэтому её часто ставят в детскую комнату. Активна против плесени и не выделяет вредных веществ. Зато её аромат способен вылечить человека от головной боли. Немудрено, что некоторые любители собирают целые коллекции пеперомий.

Профилактикой развития астмы после ОРВИ и гриппа может стать приобретение пеперомии. Фото © Shutterstock

Однако аллергикам следует быть осторожными как с пеперомией, так и с другими комнатными растениями, ведь всё индивидуально. А вот от таких растений, как герань, фикус бенджамина, лилия, кринум, астра, кирказон, кротон, диффенбахия, молочай, лаванда, гербера и хризантема, хвойные (в том числе мирт), лекарственные (в том числе алоэ и каланхоэ), вообще следует отказаться.

Сейчас всё больше распространяется аллергия на плесневые грибки — таким людям вообще следует исключить домашние растения из своей жизни и очищать воздух техническими средствами — с помощью рециркуляторов и "моек" воздуха.

Авторы Александр Лаврентьев