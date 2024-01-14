5 растений, которые заменят кондиционер и воздухоочиститель Советы фитопсихологов и ботаников, которые помогут не только увлажнить воздух в жилье, но и минимизировать риски для здоровья, например обезопаситься от ОРВИ. 13 января, 21:44 Растения могут стать настоящими помощниками в организации микроклимата жилья. Обложка © Shutterstock

Растения могут стать настоящими помощниками в организации микроклимата жилья. Правда, подходить к этому следует с умом. Считается, что одно среднее комнатное растение способно в квартире сделать воздух чище на площади в пять квадратных метров. Причём они не просто очищают комнату от пыли, но и поглощают токсичные вещества, которые выделяют современные отделочные материалы. В радиусе трёх метров они уничтожают бактерии и даже грибки. Группа растений может распространить своё "влияние" на комнату в 12–14 квадратных метров — правильно подобранные растения усиливают общее воздействие на воздух дома. Обычно ботаники рекомендуют ставить на каждые десять квадратных метров как минимум по одному крупному растению.

Фикус — нейтрализатор формальдегида

Фикус прекрасно очищает воздух в городских квартирах. Недаром наши мамы и бабушки так любили это растение. Считается, что оно нейтрализует формальдегиды, которые выделяются из многих современных материалов. Например, из мебели, линолеума, ламината, ОСП и даже из упаковочных материалов.

Фикус прекрасно очищает воздух в городских квартирах. Фото © Shutterstock

Это очень неприхотливое растение, которое любит свет, но не переносит прямые солнечные лучи и требует минимум ухода: полив и иногда подкормку. За это он готов дарить вам свежий воздух без смол. Сочетается с сансевиерией, драценой и хлорофитумом.

Алоэ подарит прохладу

Алоэ — ещё один бессменный часовой на страже экологии вашей квартиры. Оно тоже очищает воздух от ядовитых примесей, но обладает ещё одним удивительным эффектом — дарит своим владельцам прохладу в жаркий и душный день, отдавая свою влагу.

Алоэ дарит своим владельцам прохладу в жаркий и душный день, отдавая свою влагу. Фото © Shutterstock

Алоэ любит яркий свет, поэтому его любимое место — подоконник. Зимой оно предпочитает температуру 13–15 °C, но может переносить и жаркий, засушливый климат городской квартиры. Нуждается в дополнительном освещении. Летом рачительные хозяйки выносят его на балкон, но обязательно устраивают над ним навес — алоэ не любит осадки. Сочетается с кактусами. Ставить рядом два алоэ не рекомендуют.

Сансевиерия: рекомендована NASA

Это растение не так часто встречается в наших квартирах, и совершенно напрасно: для очищения воздуха его рекомендуют даже в NASA. Сансевиерия вообще очень благоприятно влияет на обитателей дома — она нормализует обмен веществ, помогает метеозависимым, укрепляет иммунитет и предотвращает ОРВИ. Есть, правда, предубеждение, что это растение ссор и скандалов.

Сансевиерия вообще очень благоприятно влияет на обитателей дома — она нормализует обмен веществ, помогает метеозависимым, укрепляет иммунитет и предотвращает ОРВИ. Фото © Shutterstock

Однако фитопсихологи считают, что это не так, так называемый тёщин хвост, наоборот, вбирает в себя эмоциональный негатив и "лечит" пространство. Зато, согласно исследователям из NASA, он нейтрализует 107 загрязнителей воздуха и производит много кислорода. Сочетается с суккулентами и с толстянкой.

Арека — минус бензол и трихлорэтилен

Арека — это декоративная пальма, нейтрализующая формальдегиды, бензол и трихлорэтилен — вещество, которое содержится в очищающих средствах и средствах для снятия лаков и красок. Это довольно популярное растение, которое к тому же ещё и увлажняет воздух, — то есть в континентальном климате зимой просто незаменимо.

Арека — это декоративная пальма, нейтрализующая формальдегиды, бензол и трихлорэтилен. Фото © Shutterstock

Ареку держат у южного окна, обильно поливают два раза в неделю и опрыскивают не хлорированной водой. Температуру следует держать в интервале от +16 до +30–35 градусов. Если батареи рядом нет, ареку опрыскивать не надо. Сочетать с другими растениями смысла нет: арека — это крупное одиночное растение. Соседей не любит.

Хлорофитум — минус угарный газ

Хлорофитум может очистить воздух от самых разных токсинов, в том числе и от формальдегида. Частично нейтрализует даже угарный газ. Фото © Shutterstock

Этот цветок может очистить воздух от самых разных токсинов, в том числе и от формальдегида. Частично нейтрализует даже угарный газ. Это растение рекомендуют ставить на кухню, но южные окна ему противопоказаны. Оно предпочитает запад, восток и даже север. В холодное время года хлорофитум поливают редко, но температура не должна опускаться ниже 18 градусов — всё-таки это тропическое растение. Если придётся ставить его на южное окно, следует поместить его в тень других цветов. Оно прекрасно сочетается с пеларгонией, бегонией, бальзамином, колеусом, катарантусом, плектрантусом Форстера и другими растениями.

Авторы Михаил Новиков