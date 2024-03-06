Флористы помогли подобрать к 8 Марта цветы, которые простоят дольше всего

Тюльпаны, нарциссы и гиацинты традиционно являются самыми популярными подарками на 8 Марта. Об этом рассказали президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова и президент Ассоциации флористов Санкт-Петербурга Алла Николаева, а также дали россиянам советы по выбору букета для праздника в беседе с RT.

"В горшочках есть гиацинты, тюльпаны, крокусы, мускари (так называемый мышиный гиацинт), а что касается срезки — те же самые тюльпаны, гиацинты и нарциссы... Есть мимоза, которую нам привозят из Абхазии. То есть выбор большой", — рассказывает Сафронова.

Для тех, кто хотел бы, чтобы цветы простояли в вазе дольше, эксперт Алла Николаева рекомендует альстрёмерии (или перуанские лилии), которые могут простоять до месяца из-за биологических особенностей растения. Отмечается, что такой цветок будет стоять, пока не распустится его последний бутон. Также долго прожить могут колумбийские и эквадорские розы, если их подкармливать, чистить вазу и регулярно менять воду на свежую. Самым малым сроком жизни обладает мимоза, которая, по словам специалиста, очень быстро завянет, несмотря на любые манипуляции с ней.

В качестве подкормки для цветов эксперты рекомендуют кризал — средство на основе лимонной кислоты, дезинфицирующее воду. Но также подойдёт и капля отбеливающего средства или хлорки.

Очень важно следить за уровнем воды в вазе, чтобы листья от цветов не были погружены в воду и не загнивали, говорит Николаева. Гербера, к примеру, имеет ворсистый стволик, поэтому таким цветам будет комфортно в "низкой" воде. Добавляется, что уровень воды в вазе должен находиться на отметке не более пяти сантиметров.

Тюльпаны специалист рекомендует положить в холодильник, в ящик с овощами. Уложить их следует так, чтобы ничего не препятствовало их росту, так как они погнутся и останутся кривыми, если голова цветка будет упираться в какую-то стенку.

Нарциссы, по словам Николаевой, тоже, к сожалению, не обладают длинным сроком годности, однако аромат, нежность и прекрасный внешний вид заставляют всё равно сделать выбор в их пользу, говорит эксперт.