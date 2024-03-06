Life.ru узнал, сколько россиянок подарят цветы сами себе на 8 Марта Почти половина россиянок отметят 8 Марта с родными 6 марта, 07:00 Четверть жительниц России не видят ничего плохого в том, чтобы побаловать себя цветами на 8 Марта самостоятельно. Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Главный символ Международного женского дня — цветы — россиянки чаще всего (49,4%) получают от любимых мужчин. 24% букеты дарят на работе, 13% получают от родственников, 4,5% — от друзей, а 0,6% даже от незнакомцев. При этом четверть жительниц России не видят ничего плохого в том, чтобы побаловать себя букетиком самостоятельно.

"21,4% респонденток, которых опросила компания Mono-Stil в преддверии Международного женского дня, не видят ничего плохого в том, чтобы побаловать себя букетиком самостоятельно, ещё 14,9% делают это для поднятия настроения, а 0,6% — чтобы окружающие решили, что это подарок. Впрочем, половина (57,1%) не видит в покупке самой себе цветов смысла, а 5,8% находят подобное неприемлемым или глупым", — рассказали Life.ru авторы исследования.

Кроме того, они выяснили, что отмечать 8 Марта с любимым мужчиной намерены 16,9% россиянок. 20,8% будут праздновать с подругами или друзьями, а большинство (40,9%) — с родственниками. Ещё 3,2% соберутся с коллегами по работе, а 4,5% останутся в одиночестве. 13,6% вовсе не планируют праздновать: для них 8 Марта — такой же день, как и все остальные.

Также результаты опроса показали, что отсутствие рыцаря сердца — не повод отказывать себе в удовольствии. Для 52,6% отметить 8 Марта — в любом случае прекрасный способ порадовать себя. Четверть (25,3%) считает, что это "девочкин" день, поэтому мальчики не нужны. И без них прекрасная компания всегда найдётся ещё у 10,4%. Не придают значения календарной дате 9,7%. И лишь 1,9% уверены, что без партнёра теряется смысл праздника.

Кстати, многие женщины (37%) и сами дарят другим дамам (мамам, бабушкам, сёстрам, подругам) цветы, а 11% считают, что вручать букеты должен исключительно мужчина.

Кстати, ранее россиянам рассказали, что в некоторых случаях можно вернуть деньги за цветы, купленные в доставке, даже без чека. Если букет подмёрз или завял на следующий день, потребитель вправе защитить свои права и запросить средства назад.