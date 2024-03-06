Россиянам назвали альтернативы дорогущим розам и гортензиям к 8 Марта
Октябрина Ганичкина: Чтобы сэкономить на букете, следует выбрать кустовые цветы
Накануне Международного женского дня цены на цветы будут несколько завышаться. Если вы не хотите сильно потратиться на один букет, то следует отдать предпочтение не одноголовым, а кустовым цветам, например нарциссам, хризантемам и гвоздикам. Об этом рассказала садовод Октябрина Ганичкина в беседе с NEWS.ru.
Эксперт отмечает, что на тюльпаны, розы, мимозы и гортензии цена гарантированно вырастет, потому что эти цветы пользуются большим спросом на 8 Марта. В связи с этим можно сделать выбор в пользу кустовых цветов, а не одноголовых.
"Например, нарциссы, хризантемы или гвоздики. Такой букет будет казаться пышным и эффектным. Ещё один фактор, который поможет сэкономить, — это заблаговременный заказ цветов. При этом авторские букеты, как правило, дороже классических", — рассказывает Октябрина Ганичкина.
По её словам, выбирать стоит только свежие цветы, чтобы они могли простоять в вазе намного дольше. Бутон у цвета должен быть плотным и упругим, а лепестки — без заломов и потемневших краёв. Зелень также необходимо искать немятую и насыщенного цвета.
Ранее флористы назвали цветы, которые дольше остальных могут простоять в вазе. Например, альстрёмерии (или перуанские лилии) могут при должном уходе стоять до тех пор, пока не распустят свой последний бутон.
Unsplash / Joyous Chan