Россиянам назвали альтернативы дорогущим розам и гортензиям к 8 Марта

Накануне Международного женского дня цены на цветы будут несколько завышаться. Если вы не хотите сильно потратиться на один букет, то следует отдать предпочтение не одноголовым, а кустовым цветам, например нарциссам, хризантемам и гвоздикам. Об этом рассказала садовод Октябрина Ганичкина в беседе с NEWS.ru.

Эксперт отмечает, что на тюльпаны, розы, мимозы и гортензии цена гарантированно вырастет, потому что эти цветы пользуются большим спросом на 8 Марта. В связи с этим можно сделать выбор в пользу кустовых цветов, а не одноголовых.

"Например, нарциссы, хризантемы или гвоздики. Такой букет будет казаться пышным и эффектным. Ещё один фактор, который поможет сэкономить, — это заблаговременный заказ цветов. При этом авторские букеты, как правило, дороже классических", — рассказывает Октябрина Ганичкина.

По её словам, выбирать стоит только свежие цветы, чтобы они могли простоять в вазе намного дольше. Бутон у цвета должен быть плотным и упругим, а лепестки — без заломов и потемневших краёв. Зелень также необходимо искать немятую и насыщенного цвета.