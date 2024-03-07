Не дарите девушкам с котами: Ветеринар рассказал, какие букеты на 8 Марта могут убить усатых

Когда дома появляется пушистик, чтобы не навредить ему, нужно внимательно относиться к самым обыденным вещам. Убить котика может даже такой простой подарок, как букет цветов. Пользователь соцсети Х (ранее Twitter), ветеринар под ником Доктор Мякула, рассказал, какие букеты нельзя покупать, если в квартире есть домашний питомец.

1. Лилии и лилейники

Кот с цветами — опасная затея, которая может привести к ужасным последствиям. Фото © Freepik

Если дома есть питомец, покупать лилии и лилейники нельзя ни в коем случае. Пушистик может погибнуть не только если укусит их, но и когда вдохнёт пыльцу.

Эти опасные цветы для кошек лучше вообще не заносить в квартиру — питомцу нельзя соприкасаться даже с тем местом, где они лежали. Также пушистик рискует погибнуть, если выпьет воду из вазы, где стоял букет.

2. Тюльпаны

Если ваш кот ест цветы, то тюльпаны могут вызвать у него рвоту. Фото © Freepik

Если кошка проявляет много внимания к таким растениям, то ни в коем случае не покупайте их в квартиру. Для пушистика они ядовиты "с ног до головы". Питомец может погибнуть, даже если просто соприкоснётся с луковицей.

Определить, какие цветы опасны для кошек, можно по двум признакам. Если у питомца начала обильно выделяться слюна, а также появились рвота или жидкий стул, дела плохи. Скорее всего, у животного — аллергия на тюльпаны или он ими отравился. В таком случае есть риск, что человек начнёт чувствовать себя ещё хуже.

3. Гиацинты

Гиацинты — опасные цветы для кошек, потому что могут вызвать рвоту. Фото © Freepik

Кошка с гиацинтами тоже соприкасаться не должна, поскольку они вызывают ужасные симптомы — рвоту и даже диарею. В более запущенных случаях цветы могут спровоцировать у животного даже судороги. После такого стресса кот может впасть в апатию и тогда восстановиться ему будет сложно. А ещё из-за гиацинтов питомец может погибнуть.

4. Нарциссы

Кошка с нарциссами контактировать не должна, иначе начнётся расстройство желудка. Фото © Freepik

Если кошка ест цветы, то нарциссы в дом лучше не покупать. Из-за них у питомца может начаться расстройство желудка. Также у многих питомцев из-за гиацинтов случаются судороги. Помимо того, могут возникнуть озноб, боль в сердце и тремор.

Какие цветы безопасны для кошек









Пользователь Х Доктор Мяукла рекомендует покупать розы. Безопасны все их виды. Также коты в восторге от гербер, орхидей и подсолнухов. Они безвредны и не вызывают аллергию.