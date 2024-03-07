Не голые, но смешные: 5 российских звёзд, чьи наряды вызывают и смех, и стыд

Некоторые светские львицы научились зарабатывать деньги, но от провинциальных замашек так и не избавились. Порой наряды, в которых они приходят на вечеринки и премии, оставляют желать лучшего, и ситуация из года в год не меняется. От чьего стиля одежды россияне чувствуют испанский стыд?

1. Виктория Боня

Стильные звёзды на российской эстраде — большая редкость. Фото © ТАСС / ABACA / Reynaud Julien

Сказать, что известная телеведущая всегда плохо одевается, нельзя. У неё есть собственная линейка одежды и даже бренд косметики. Тем не менее блогерша часто допускает грубейшие ошибки в своём образе. На телеведущей можно заметить брендовую обувь, которую она надевает не по сезону. Например, тёплые кроссовки летом.

Также Боня любит носить вещи цвета хаки, с которыми нужно быть более осторожными, а не сочетать со всем подряд. Помимо того, телеведущая нередко смешивает одежду разных стилей. Например, под кэжуал лук берёт строгую вечернюю сумку. Фишка это или банальное незнание?

2. Ирина Дубцова

Самые стильные звёзды вышли из чата. Ирина Дубцова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Несколько лет назад над певицей смеялась вся страна из-за странного наряда на премии "Золотой граммофон", которая прошла в 2019 году. Тогда звезда оделась крайне странно. Она была в брюках, пиджаке оверсайз и топе без бретелек. Поверх всей этой нелепости артистка надела ещё и перья яркого неоново-зелёного цвета.

До этого певица тоже не раз подвергалась критике за неумение красиво одеваться. Бывший ведущий телепередачи "Модный приговор" Александр Васильев в 2014 году говорил Дубцовой, что откровенные платья, которые звезда так любит, ей не идут. Но красиво одеваться артистка, похоже, не научилась до сих пор.

3. Валерия

Валерия всё так же испытывает трудности со стилем и порой одевается ну очень странно. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Популярная певица тоже одевается не так красиво, как должна любая светская львица. Дело в том, что в последние годы Валерия не носит яркие вызывающие вещи. Она предпочитает более строгие наряды, которые соответствуют её возрасту (55 лет). Теперь в гардеробе у звезды только стандартные платья и костюмы. Если не приходит на шоу "Маска", где, наоборот, поражает слишком креативным луком.

Осенью 2023 года артистка объясняла, почему отказалась от красивых вещей в пользу более строгих. В 55 лет короткие юбки, молодёжные косички и другие "хайповые вещи" ей уже не идут. Поэтому и получается, что теперь Валерия в 55 одевается почти так же, как 74-летняя певица Алла Пугачёва. Кто не постеснялся грубо послать Стаса Михайлова, указав на его место.

4. Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева сейчас одевается так же, как и много лет назад. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Телеведущую можно похвалить только за то, что она не боится экспериментировать в одежде. Но многие её наряды выглядят крайне странно, поскольку она надевает преимущественно очень яркие вещи.

Кудрявцевой 53 года, но, несмотря на это, она часто носит мини-юбки и облегающие фигуру вещи. Поклонникам не нравится стиль одежды звезды, поскольку он слишком вызывающий. Фанаты считают, что в этом возрасте телеведущая должна одеваться более строго. Как та же Валерия. Также Кудрявцеву обвиняют в том, что она носит несочетаемые вещи. Например, платье с ярким цветочным оттенком и спортивную обувь.

5. Анна Семенович

Анна Семенович сейчас одевается безвкусно, может, пора сменить стилиста? Фото © ТАСС / Яна Яворская

Российская певица умеет подчёркивать свои формы и для этого надевает платья, костюмы с глубоким вырезом. Нередко в вещах используются и неуместные, слишком яркие оттенки. Например, на Премию Муз-ТВ 2020 года звезда пришла в фиолетовом костюме. А на Премию Ru.TV в 2023-м — в тёмно-синем.