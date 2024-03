Почудилась Волочкова: В третьей серии "Маски" раскрыли маску, угадать которую было легче всего

Кактус — "Не упрекай"

Акула — Happy

Мотылёк — "Мотылёк"

Арлекин — Monster under my bed

Змей Горыныч — "Кукла"

Перец — "Мой мармеладный"

Водяной — "Зачем вы, девочки, красивых любите?"

Бабочка — "Посмотри в глаза"

Кот — "О, боже, какой мужчина" / Satisfaction

Щенок — Don’t dream it’s over

Матрёшка — "В космосе"

Горилла — All of me

Енот — "Плачь и смотри".