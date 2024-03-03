Почудилась Волочкова: В третьей серии "Маски" раскрыли маску, угадать которую было легче всего Первый весенний выпуск принёс в шоу "Маска" не только тёплое настроение, но и романтику. Председатель жюри настолько поверил в образ маски, что не признал в ней свою знакомую. Кого рассекретили в серии от 3 марта? 3 марта, 17:20 6994 6994 Стало известно, с кого сняли маску Мотылька и кто за ней скрывался. Обложка © Ntv.ru

Первый весенний выпуск, как и всегда, открылся словами председателя жюри Филиппа Киркорова, который поздравил зрителей и участников с наступлением марта. В честь этого события судьи в третьей серии юбилейного, пятого сезона шоу "Маска" нарядились в соответствующие наряды. Киркоров был в уже привычном чёрном образе, но в честь весны добавил себе побольше блёсток.

Валерия решила остановить свой выбор на нежно-розовом образе, олицетворяя саму весну. На ней было платье с огромными цветами. Также руки были у певицы в золотых перчатках.

Регина Тодоренко нарядилась в Арлекина, надев пышную белую блузку.

Тимур решил сидеть на стуле жюри в образе рокера в солнцезащитных очках и бирюзового цвета кожанке.

Приглашённым гостем был Гарик Мартиросян, которые не сидел в жюри с самого первого сезона. Гость выбрал классический наряд: рубашка, пиджак и брюки.

Какими были судьи в "Маске" в выпуске 3 марта, кого угадали, как оделись. Фото © Ntv.ru

Напомним, что в прошлой серии маску сняли с Кукурузы. Судьи были в шоке, потому что никто из них не смог отгадать бывшего журналиста Сергея Майорова. 3-ю серию 5-го сезона от 03.03.2024 открывает 13 масок: Мотылёк, Водяной, Арлекин, Енот, Горилла, Кактус, Змей Горыныч, Кот, Перец, Акула, Матрёшка, Щенок и Бабочка.

С кого снимут маску сегодня, кого раскроют и выгонят с проекта, а кому дадут ещё один шанс, оставив? Не забываем, что зрители в "Маске" играют не последнее значение, ведь именно они могут спасти на финальном голосовании понравившуюся маску.

В каком порядке выступали маски в 3-й серии 5-го сезона, которую показали 3 марта

Кто остался в 3-й серии "Маски", как и с какими песнями выступали маски, кого угадали судьи? Фото © Ntv.ru

Кактус — "Не упрекай"

Акула — Happy

Мотылёк — "Мотылёк"

Арлекин — Monster under my bed

Змей Горыныч — "Кукла"

Перец — "Мой мармеладный"

Водяной — "Зачем вы, девочки, красивых любите?"

Бабочка — "Посмотри в глаза"

Кот — "О, боже, какой мужчина" / Satisfaction

Щенок — Don’t dream it’s over

Матрёшка — "В космосе"

Горилла — All of me

Енот — "Плачь и смотри".

Какую маску спасли зрители на голосовании во второй серии

Кто скрывается за маской Матрёшки, кто в костюме Водяного: итоги выпуска "Маски" от 3 марта. Фото © Ntv.ru

Как и всегда, в конце выпуска на финальном голосовании в номинации покинуть шоу "Маска" оказались три маски: Мотылёк, Водяной и Матрёшка. На этот раз решение, кого же оставить в проекте, наблюдателям из зала далось с трудом. Однако они сделали свой выбор. На зрительском голосовании в 3-й серии 5-го сезона шоу "Маска" 3 марта спасли и Водяного.

А вот судьбу Матрёшки и Мотылька решали уже судьи. Как же решили судьи: кого оставили, а кого выгнали с проекта?

С кого сняли маску в серии 03.03.2024, кто остался на шоу "Маска"

Жюри разгадало, кто скрывался под маской Мотылька. Фото © Ntv.ru

Кажется, на этот раз членам жюри было легко решить, с кого снять маску. За исключением председателя Филиппа Киркорова, остальные судьи — Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко — догадались, кто скрывается под маской Мотылька. Председатель же до последнего думал, что в маске Мотылька прячется балерина Анастасия Волочкова.

Именно поэтому в шоу осталась маска Матрёшки, а раскрыть личность в 3-й серии 5-го сезона шоу "Маска" решили с Мотылька. А вы догадались, что под маской скрывалась актриса, блогер и светская львица Настасья Самбурская?

Оказалось, что под маской Мотылька пряталась Настасья Самбурская: кто теперь остался в шоу "Маска" после 3 серии? Фото © Ntv.ru

Вау, оказывается, на следующей неделе телезрителей ждут сразу два выпуска шоу "Маска" — 8 и 10 марта. Не пропустите! Теперь в программе осталось 12 участников. Напомним, что шоу "Маска" — адаптация всемирно известного корейского проекта King of Mask Singer.

Авторы Елизавета Терешкова