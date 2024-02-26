"Обидно уходить первым": Живые щенки, новый член жюри и первый выгон — всё, чем запомнилась 2-я серия 5-го сезона "Маски"

Если и есть что-то стабильное и предсказуемое в этом шоу, так это жюри и их прекрасные наряды. На этот раз судейская коллегия оделась следующим образом. Киркоров снова удивил своим полностью чёрным образом, очками и тёмным цветом волос.

Во второй серии шоу "Маска" Филипп Киркоров снова появился в "траурно-чёрном" образе. Фото © Ntv.ru

Валерия выбрала полностью розовый и пушистый образ, а Регина Тодоренко облачилась в наряд с восточными нотками. Тимур Родригез сидел в кресле жюри в спортивном и стильном бомбере, а вместо Димы Билана судьёй во второй серии пятого сезона шоу "Маска" оказался Анатолий Цой — тоже некогда победитель, но первого сезона.

Кто занял место в жюри во второй серии "Маски" вместо Димы Билана? Фото © Ntv.ru

Интересно и то, что в юбилейном сезоне шоу "Маска" появилось особое новое правило — иммунитет. Его получает участник, который сильнее понравился зрителям в прошлом выпуске. Если маска попадает в номинацию, то у неё есть шанс спастись. В первой серии иммунитет получил Кот, а кто займёт его место на этот раз?

Какие наряды были у судей? Какую маску выгнали, а какую спасли, в каком порядке выступали маски в выпуске 25 февраля — итоги второй серии. Фото © Ntv.ru

Как выступали маски во второй серии, которую показали 25 февраля

Во время выступления маски Щенка, скрывающегося артиста которого пока ещё не разгадали, под конец выступления появились на сцене живые щенки. Фото © Ntv.ru

Мотылёк — "Старшая сестра" Кукуруза — "Мельница" Водяной — Pretty Woman Арлекин — "Всё равно ты будешь мой" Енот — Ain’t nobody’s business Горилла — "Ночью на кухне" Кактус — Milord Змей Горыныч — "Терминатор" Кот — Bad Romance Перец — "Вокализ" Акула — "Красивое тело" Матрёшка — Bad guy Щенок — "Люси" Бабочка — "Бабочки".

Какую маску спасли зрители на голосовании во второй серии

Какую маску спасли на зрительском голосовании во 2-й серии 5-го сезона от 25.02.2024. Фото © Ntv.ru

После выступлений в конце второго выпуска шоу "Маска" на грани вылета оказались несколько масок: Акула, Кукуруза и Перец. После голосования стало ясно, что зрители спасли Акулу — за неё проголосовали 36,5% зрителей, а вот членам жюри больше всего понравилось выступление Перца, которого решили оставить в шоу ещё на одну серию как минимум. Получается, что из шоу отправили маску Кукурузы.

Кто снял маску в серии 25.02.2024, кто остался на шоу "Маска"

Кого оставили, а кого выгнали во второй серии шоу "Маска" от 25 февраля 2024 года. Фото © Ntv.ru

Как и сказал председатель жюри Филипп Киркоров в начале серии, обидно и грустно первым покидать шоу. Но ничего не попишешь, такие правила. Во второй серии юбилейного сезона первым разоблачили Кукурузу. Оказалось, что под маской скрывался телеведущий Сергей Майоров.

Кто скрывался под маской Кукурузы? Знаменитый ведущий НТВ. Фото © Ntv.ru