8 советских машин, на которые пускали слюни все граждане СССР

Во времена Советского Союза ездить на отечественных автомобилях было не стыдно. Машины смотрелись стильно, имели хорошие технические характеристики и, самое главное, были надёжными. Но о каких "ласточках" мечтали все жители СССР? Сейчас расскажем.

1. ЗАЗ-968

Лучшие советские машины пользовались популярностью у граждан СССР. Фото © ТАСС / Алексей Красовский

Автомобиль любили во всём Советском Союзе прежде всего из-за низкой цены. Позволить его себе могла почти любая семья. Для этого нужно было "всего лишь" отстоять многомесячную очередь. Для тех времён автомобиль имел довольно неплохой двигатель V4. "Ушастая" форма кузова, конечно, сейчас смотрится странно, но во времена СССР никаких вопросов у граждан не вызывала. Мощность двигателя по современным меркам у авто маленькая — всего 40 лошадиных сил. Но зато места внутри машины было довольно много. В ней спокойно помещалось несколько человек.

2. "Москвич-412"

Какие машины СССР были не очень мощными, но качественными. Фото © ТАСС / Валентин Хухлаев

Машина была уникальной для тех времён. Она была оснащена мощным двигателем на 72 лошадиные силы и механической коробкой передач. "Москвич" в те времена был ничем не хуже немецких конкурентов — BMW. Автомобили этого бренда были популярны не только в Советском Союзе, но и по всему миру. Их использовали даже во время мировых соревнований по ралли. Поэтому ездить на "Москвиче" было не просто комфортно, но ещё и престижно.

3. ГАЗ-24 "Волга"

Автомобили СССР на фото выглядят величественно. Фото © ТАСС / Олег Иванов

С доступностью у этой модели были серьёзные проблемы. Цена была очень высокой и неподъёмной для многих простых граждан. Но стоимость окупалась хорошими техническими характеристиками и надёжностью автомобиля. К тому же ГАЗ ездил очень быстро. Поскольку, по сравнению с предшественниками, обладал более классным двигателем. Его мощность составляла 95 лошадиных сил.

4. ВАЗ-2121

Некоторые модели машин СССР были оснащены мощными двигателями. Фото © ТАСС / Юрий Белозеров

Легендарный автомобиль ВАЗ-2121 — прародитель современной Lada Niva. Машина была внедорожником, поэтому быстро завоевала любовь у граждан СССР. Особенно популярна она была среди жителей сельской местности — благодаря хорошей проходимости.

Автомобиль был оснащён мощным мотором, объём которого — 1,6 литра, ездил на полном приводе. Особенно советским гражданам нравился красивый интерьер салона, который, к слову, был ещё и большим. Поэтому машина стала популярна не только внутри Советского Союза, но и за его пределами.

5. АЗЛК-2141

Первые машины Союза делали даже в виде хетчбэков. Фото © ТАСС / Валентин Соболев, Александр Шогин

Машина хоть и называлась довольно странно, но выглядела очень футуристично и стильно для своего времени. К тому же авто считалось не классическим седаном, а настоящим хетчбэком. Их в СССР до этого не было. Уже в 1986 году АЗЛК-2141 был поставлен на конвейер, и на нём начали ездить тысячи граждан Советского Союза.

6. Иж-2715

Автомобили каких моделей были популярны в СССР. Фото © ТАСС / Николай Кулешов

Двигатель, а также трансмиссия в Ижах были взяты с "Москвича". Использовался автомобиль преимущественно для перевозки грузов. Однако многие семьи мечтали о такой машине, поскольку она имела стильный дизайн и хорошую грузоподъёмность.

7. ВАЗ-2106

Какие были машины в СССР? Фото © ТАСС / Николай Никитин

Легендарный автомобиль был мощным по внутренней начинке. Его оснащали двигателем на 80 лошадиных сил. Благодаря этому на машине можно было даже "гонять". Выпуск продолжался вплоть до 2005 года. Тем не менее многие используют машину даже в наше время, поскольку она стоит дёшево, а на ходу до сих.

8. ГАЗ-13 "Чайка"

Марки машин СССР, о которых мечтали все чиновники и ездили президенты. Фото © ТАСС / Александр Коньков

На легендарной машине ездили в основном чиновники и депутаты. Достать её обычным гражданам было почти нереально. Машина выглядела величественно, обладала агрессивным дизайном. Также под капотом был мощный мотор, рассчитанный на целых 195 лошадей. Даже для современных авто это неплохой показатель.