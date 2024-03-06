Стас Намин объяснил, что Пугачёва оказалась в "очень трудной ситуации" из-за Галкина* Стас Намин: Уровень жизни Пугачёвой сильно ухудшился после отъезда из России 6 марта, 16:21 Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Российской певице Алле Пугачёвой сейчас не позавидуешь, её уровень жизни сильно упал после отъезда за границу. Об этом на пресс-конференции сказал основатель и продюсер группы "Парк Горького" Стас Намин.

"Я считаю, что она сейчас в очень трудной ситуации. <…> Она живёт намного хуже, чем здесь, она живёт намного хуже, чем многие из вас здесь. Я был у неё за три дня до, как началась вся эта история в Израиле. Я вам даже скажу такую вещь — сейчас лучше всего жить здесь", — пояснил он.

По его словам, артистка не собиралась уезжать из России, но ей пришлось пойти на такой шаг из-за супруга Максима Галкина*, который настаивал на переезде. Намин уверен, что Пугачёва всего лишь пыталась сохранить семью и последовала за мужем, хотя согласна далеко не со всеми его высказываниями.

Напомним, после начала спецоперации Алла Пугачёва вместе с семьёй перебралась в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта — на Кипр. Однако и там семья не задержалась: сообщалось о планах артистов уехать в Лондон. Причём с финансами у Пугачёвой стало туго, Примадонна даже называла новую заграничную жизнь "голожопингом".

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Татьяна Миссуми