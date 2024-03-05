Губы на пол-лица и перевешивающая грудь: 6 девушек-фриков заигрались в пластику и стали посмешищем

В современном мире, где внешний вид играет огромную роль, многие идут на крайние меры в погоне за идеалом красоты. Однако за искусственным блеском и стремлением к совершенству нередко скрывается угроза для здоровья. Рассмотрим несколько примеров, когда желание преобразиться перерастает в опасную зависимость.

Мэри Магдален: опасная игра в подражание

Погоня за красотой: когда мечта ставит под угрозу здоровье. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Mary Magdalene

Мечтая о внешности Анджелины Джоли, Мэри Магдален прибегла к многочисленным операциям. Увеличение груди, коррекция носа, филлеры — у всего этого не только высокая цена, но и риск для здоровья. Непредсказуемые результаты и возможные осложнения ставят под сомнение целесообразность таких жертв ради... красоты? Это тоже под вопросом.

Джоселин Вильденштейн: экстремальные преобразования

Как стремление к идеалу приводит к опасным последствиям. Фото © ТАСС / ABACA / Startraks / Mayer Janet

Известная как "женщина-кошка", Джоселин Вильденштейн увлеклась пластической хирургией до такой степени, что внешность дамы вызывает вопросы уже не только к её чувству прекрасного. Хочется подробнее расспросить про влияние многочисленных операций на здоровье. Экстремальные изменения несут в себе огромные риски, и у женщины это написано на лице.

Синди Мур: когда мечта становится опасностью

Пластическая хирургия: между красотой и рисками. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamdiamonddoll

Стремление Синди Мур превратиться в резиновую куклу привело к такому увеличению губ, что ей стало трудно даже закрывать рот. Подобные экстремальные изменения могут привести к нарушениям дыхания, пищеварения и речи! Стоит ли этого такая "красота"? Решайте сами.

Анастасия Покрищук: опасные эксперименты ради внимания

Опасные тенденции в сфере красоты. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _just__queen_

32-летняя Анастасия Покрищук с Украины прославилась благодаря своим необычайно большим скулам. Она активно использовала ботокс и филлеры, увеличила грудь и перекрасила волосы в ярко-розовый цвет. Анастасия явно не боится ни экспериментов, ни очевидных рисков для её здоровья. Что сказать... Чем бы дитя ни тешилось!

Анелла: "польская Барби"

Когда модификация тела переходит границы безопасности. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anella_an_

Анелла, известная как "польская Барби", если переводить в рубли, вложила в свою внешность около миллиона. Она уделяет особое внимание губам, которые, кажется, ещё чуть-чуть и лопнут от количества филлеров. Анелла не останавливается на достигнутом и продолжает "совершенствовать" свой образ.

Кристина Рэй: рекордсменка по размеру губ

Экстремальная красота: цена преображения. Фото © VK / Кристина Рэй

У Кристины Рэй из Петербурга была мечта, к которой та шла шаг за шагом. Регулярные процедуры по увеличению несколько лет назад принесли ей титул обладательницы самых больших губ в мире. Интересная номинация... Или скорее девиация? Зато можно с уверенностью сказать, что упорства девушке точно не занимать.