7 известных низкоросликов, которые доказали, что размер — в таланте не главное

Многие талантливые личности были достаточно невысокими. Проблемы низкого роста они компенсировали благодаря построению головокружительной карьеры в разных сферах. Кто из известных личностей России и Запада был и "гномом", и при этом "большим человеком"?

1. Писатель Николай Гоголь

Рост у Гоголя был небольшой, но это не помешало построить карьеру писателя. Фото © Wikipedia

Гениальный русский писатель был метр с кепкой: его рост составлял всего 158 сантиметров. Причём мужчина казался настолько низким, что во время похорон ему на ноги надели ботинки с большим каблуком. Но низкий рост никак не преуменьшил талант Гоголя. Даже будучи низким, он написал такие культовые произведения, как "Мёртвые души", "Вий" и "Тарас Бульба".

2. Поэт Александр Пушкин

Рост Пушкина был больше, чем у Гоголя, но всё равно недостаточно высокий. Фото © Wikipedia

Известный российский классик прожил короткую, но счастливую жизнь. Многие знают, что Пушкин был низким, но не представляют насколько. Он был всего на восемь сантиметров выше Гоголя. То есть рост классика составлял 1,66 метра. По неофициальной информации, писатель мог быть и ниже — всего 160 сантиметров. Тем не менее Пушкин подарил России такие гениальные произведения, как "Евгений Онегин", "Пир во время чумы" и "Медный всадник".

3. Политик Наполеон Бонапарт

Рост Наполеона — 168 сантиметров. Фото © Wikipedia

Бонапарт был настолько талантливым политиком и полководцем, что чуть было не завоевал Россию.

Свою карьеру государь начал с итальянской армии. В неё он пришёл в 1785 году рядовым — и уже в 1798-м стал командующим. Затем Бонапарт сделал стремительную политическую, военную карьеру сразу в двух странах: Италии и Франции. В 1802 году он стал президентом Итальянской Республики, а 1804-м — императором Франции.

Несмотря на огромный талант в завоеваниях, рост Бонапарта был небольшим — всего 168 сантиметров. Но это не помешало ему добиться успехов в политике и военном деле. Он совершил только одну ошибку, которая стоила ему престола, — напал на Россию.

4. Актёр Дэнни Де Вито

Рост Де Вито небольшой — 147 сантиметров, но как актёр он великий. Фото © ТАСС / EPA / Tytus Zmijewski

Знаменитый американский артист стал известным благодаря роли Мартини в легендарном фильме "Пролетая над гнездом кукушки". Другие известные работы с его участием — сериал "Такси" и фильм "Близнецы" со Шварценеггером.

Актёрская карьера Де Вито длится с 1975 года и до сих пор. Каждый год выходит по несколько фильмов с его участием. Удивительно здесь то, что артист остаётся востребованным, несмотря на свой карликовый рост — 147 сантиметров.

5. Актёр Питер Динклэйдж

У Динклэйджа рост 135 сантиметров. Фото © ТАСС / EPA / ALLISON DINNER

54-летний актёр обрёл широкую популярность на Западе благодаря роли Тириона Ланнистера в сериале "Игра престолов". В его фильмографии было и множество других фильмов. Так, он играл в "Людях Х", "Мстителях" и "Хрониках Нарнии". К тому же снимался в приквеле фильма "Голодные игры" в одной из ключевых ролей.

От предложений появиться в сериалах и фильмах у Динклэйджа нет отбоя, несмотря на его маленький рост — всего 135 сантиметров.

6. Фотомодель Кортни Кардашьян

Рост Кортни Кардашьян — 155 сантиметров. Фото © ТАСС / Zuma / Ricky Horne

Артистка смогла завоевать любовь всего мира благодаря замечательной улыбке и красивой фигуре. Она стала популярной после запуска шоу "Кортни и Хлои" собственного производства. Также у неё есть свои магазины с детской одеждой, которые называются "Поцелуй".

Успеха Кардашьян смогла добиться благодаря именитой фамилии. В этом ей даже не помешал невысокий рост — всего 155 сантиметров.

7. Актриса Наталья Варлей

Рост Натальи Варлей — 150 сантиметров. Фото © YouTube / "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Российская звезда построила головокружительную карьеру в кино СССР и России. С 1962-го по 2021 год она активно снималась в фильмах и сериалах. Причём предложения поступали практически каждый год. Кроме того, Варлей участвовала в цирковых постановках. Женщине удалось построить головокружительную карьеру, хоть она и была низкой — всего 150 сантиметров.