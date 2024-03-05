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5 марта, 14:37

Мастер-класс от президента: Лукашенко раскроет секрет приготовления своих фирменных драников

Лукашенко пообещал приготовить драники на белорусском кулинарном шоу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился поучаствовать в финале одной из белорусских телепередач и приготовить драники по собственному рецепту. Об этом он заявил во время встречи с активом Белорусского союза женщин, мероприятие собрало более 500 участниц объединения со всех частей страны.

Лукашенко согласился приготовить драники в финале белорусского реалити-шоу. Видео © T.me / Пул Первого

"Я могу драники приготовить. По своему рецепту. Может, вам не понравится. <...> Хорошо, определитесь с пресс-секретарём, когда и куда я должен прийти и приготовить драники", сказал белорусский президент. Видео со встречи опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

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Кстати, ранее Лукашенко заявил, что будет баллотироваться как кандидат в президенты Белоруссии в 2025 году. Действующий глава республики предупредил, что чем больше Запад будет вмешиваться во внутренние дела его страны, тем быстрее он выдвинет свою кандидатуру на президентский пост.

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Юрий Лысенко
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