Мастер-класс от президента: Лукашенко раскроет секрет приготовления своих фирменных драников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился поучаствовать в финале одной из белорусских телепередач и приготовить драники по собственному рецепту. Об этом он заявил во время встречи с активом Белорусского союза женщин, мероприятие собрало более 500 участниц объединения со всех частей страны.

Лукашенко согласился приготовить драники в финале белорусского реалити-шоу. Видео © T.me / Пул Первого

"Я могу драники приготовить. По своему рецепту. Может, вам не понравится. <...> Хорошо, определитесь с пресс-секретарём, когда и куда я должен прийти и приготовить драники", — сказал белорусский президент. Видео со встречи опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".