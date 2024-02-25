Страны Запада согласны с тем, что полуостров Крым является российской территорией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на избирательном участке в Минске после голосования на выборах в парламент и местные советы, которые стартовали утром 25 февраля.

"Крым есть Крым, это российская земля, российская территория, так считают россияне, и Запад с этим тоже согласен", — подчеркнул глава республики.