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25 февраля, 10:30

Лукашенко: Запад согласен с тем, что Крым является российской землёй

Страны Запада согласны с тем, что полуостров Крым является российской территорией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на избирательном участке в Минске после голосования на выборах в парламент и местные советы, которые стартовали утром 25 февраля.

"Крым есть Крым, это российская земля, российская территория, так считают россияне, и Запад с этим тоже согласен", — подчеркнул глава республики.

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А ранее президент России Владимир Путин в обращении к читателям книги "Крым. Страницы истории с древнейших времён до наших дней" заявил, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. По словам главы РФ, эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности страны.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Дарья Нарыкова
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