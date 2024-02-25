Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России

Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства отметил, что 16 марта 2014 года — поистине судьбоносный день для жителей полуострова.

"Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твёрдый, однозначный выбор — навеки быть с Россией", — подчеркнул глава государства Путин в обращении к читателям книги "Крым. Страницы истории с древнейших времён до наших дней", добавив, что эти субъекты вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России.

Кроме того, указал глава государства, на территории полуострова реализуются масштабные программы, целью которых является развитие экономики, социальной сферы и повышение качества жизни. Особое внимание уделяется сбережению бесценного культурного и духовного наследия республики.

Президент подчеркнул, что история Крыма неотделима от истории России, а на полуострове находятся великие духовные, ратные святыни нашего народа, а также уникальные памятники археологии и культуры. Полуостров дал миру не только храбрых воинов, созидателей, творцов, выдающихся учёных и деятелей искусства, но и вдохновлял поэтов, писателей, художников и музыкантов на создание шедевров. Президент уверен, что вышеназванная книга станет знаменательным событием и будет интересна широкому кругу читателей.

"Хочу выразить искреннюю признательность авторскому коллективу издания — известным учёным, археологам, работникам музеев, публицистам, государственным и общественным деятелям — за большой, кропотливый, по-настоящему подвижнический труд", — добавил Путин.