"Богиня-женщина Алёна" попалась на машине без номеров и прокляла скрутивших её полицейских

В Омске автоледи попалась полицейским на машине без номеров и осыпала их проклятиями за отказ отпустить её "по божественному праву". Сотрудники ДПС остановили автомобиль "Ниссан-Марч" с женщиной 1971 года рождения за рулём на улице Дианова, сообщает пресс-служба Управления МВД России по области.

Полиция остановила машину жительницы Омска без номерных знаков. Видео © Пресс-служба Управления МВД России по Омской области

Автоледи не сочла нужным предоставить удостоверение полицейским. Покидать транспорт при его погрузке на эвакуатор она тоже отказалась, что является неповиновением законным требованиям сотрудников полиции. Инспекторам пришлось на основаниях, предусмотренных Законом "О полиции", применить в отношении женщины физическую силу, чтобы вытащить её из машины, а затем надеть наручники. Всё это время женщина осыпала инспекторов проклятиями и кричала о своём "божественном праве".

"Вы за это получите по полной программе! Ваши все рода, кто здесь находится, произношу вслух всей Вселенной, по божественному праву, все будете нести ответственность, все абсолютно!" — разразилась "богиня-женщина Алёна" после извлечения её из автомобиля.

Но от наказания её саму это не спасло. В отношении нарушительницы завели административные дела по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков); ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке); ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения).

За отказ выйти из машины по требованию инспекторов нарушительница привлечена к ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Кировский районный суд назначил наказание в качестве штрафа в размере 4 тысяч рублей.