Какие иностранные агенты разведки были расстреляны в СССР за шпионаж? Иностранные спецслужбы выстраивали шпионские сети в России во все времена, и период СССР не был исключением. Life.ru рассказывает о пяти иностранных агентах, которых разоблачили и строго наказали в Советском Союзе. 27 февраля, 16:30 Главные шпионы, продавшие СССР, которые понесли высшую меру наказания. Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock

В СССР с 1950 года расстреливали шпионов западных разведок. Аналогичным наказанием карались и те, кто совершил государственную измену или занимался подрывной деятельностью. Каких крыс – предателей Советского Союза разоблачили и казнили за продажу Родины?

1. Двойной агент Пётр Попов

Шпионы СССР оказались не теми, за кого себя выдавали. Многие из них работали на американцев. Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, © Wikipedia

Родившийся в 1923 году мужчина не должен был стать предателем, ведь воевал за Родину во времена Великой Отечественной войны. Уже в 1951 году Пётр получил образование дипломата и был отправлен служить в австрийскую Вену. Главной задачей Попова была вербовка граждан европейской страны, чтобы они вели шпионскую деятельность против Югославии, с которой в те времена СССР был "в контрах".

Но не прошло и трёх лет, как дипломат предал Родину — стал работать на ЦРУ. С 1954 года Попов раскрывал данные о завербованных людях на территории Австрии, а также сливал секреты подготовки шпионов в ГРУ и КГБ Советского Союза. На этом двойной агент не остановился. Он также передал "американским коллегам" информацию о количестве ядерного оружия СССР и другие чувствительные данные.

Но в 1958 году связной из ЦРУ по ошибке отправил Попову сообщение на домашний адрес в СССР. Контрразведка Советского Союза заметила странное письмо, и дипломата отозвали на родину. Затем спецслужбы следили за каждым шагом изменщика. После нескольких контактов с американской разведкой преступника задержали и уже в 1960 году расстреляли.

2. Двойной агент Олег Пеньковский

Некоторые предатели СССР работали сразу и на Советский Союз, и на США, и на Британию. Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, © Wikipedia

Родившийся в 1919 году мужчина к 1960-му добился нереальных высот в профессии — стал полковником ГРУ. Но по неизвестной причине ему этого было мало, и Пеньковский начал работать с британской и американской разведками.

В 1961 году предатель Родины отправился в Лондон, где передал сотрудникам английской резидентуры фотографии с около 5,5 тыс. секретных документов Советского Союза. Этим шагом Пеньковский загубил одну из крупнейших разведывательных сетей СССР по всему миру, состоящую из 600 агентов.

Но долго ждать расплаты не пришлось. Уже в 1963 году предателя Родины раскрыли. Его обвинили в сотрудничестве с американской и британской разведками, после чего расстреляли. Однако данные о работе Пеньковского засекречены до сих пор.

3. Предатель КГБ Валерий Мартынов

Измена Родине не пугала многих советских агентов. Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, © Wikipedia

Мужчина вёл шпионскую деятельность от лица Советского Союза в американской столице — Вашингтоне. Завербовать американцам его удалось с помощью шантажа. В результате него Мартынов стал двойным шпионом, который теперь уже работал на США против СССР.

О предательстве офицера КГБ стало известно в 1985 году. Тогда Советский Союз по закрытым каналам получил от американцев информацию о том, каких агентов СССР они смогли завербовать. В списке оказался и Мартынов.

Советский Союз в феврале 1986 года попросил предателя Родины прилететь обратно в Москву, после чего он был взят под арест. Через некоторое время преступник признался в измене Родине и был казнён.

4. Изменник Родины Геннадий Сметанин

Статья по измене Родине не напугала Сметанина, ведь он хотел обогатиться и был готов ради этого на всё. Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, © YouTube / Центральное телевидение

Офицер ГРУ вёл запрещённую деятельность за границей довольно давно. Он хотел обогатиться, поэтому торговал долларами и иностранными вещами. Однако этого было мало, и Сметанин решил разбогатеть, сотрудничая с ЦРУ.

Чтобы доказать свою верность США, Сметанину даже пришлось проходить полиграф — американцы подозревали агента в лояльности к Советскому Союзу. Но, к сожалению, он оказался настоящим предателем.

Найти крота в СССР смогли благодаря агенту ЦРУ Олдриджу Эймсу, который в 1985 году передал список двойных агентов Советскому Союзу. Предателя задержали в поезде, когда он добирался до Казани, чтобы побыть с близкими.

Государственный изменщик был пойман с поличным. В его вещах нашлись предметы для ведения шпионской деятельности (шифры и явки), а также драгоценные металлы. Сметанина казнили в 1986 году.

5. Предатель ГРУ Дмитрий Поляков

Измену Родине в Советском Союзе совершали даже генералы. Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, © Wikipedia

Офицер сделал головокружительную карьеру в Главном разведывательном управлении СССР — стал генералом. Благодаря высокому положению он почти 25 лет сливал секретную информацию "американским коллегам".

По слухам, Поляков продал Родину, чтобы отомстить Кремлю за гибель первого ребёнка. Ему якобы нужна была дорогостоящая операция, а денег на неё государство не дало. Но, так это или нет, доподлинно неизвестно.

Поляков слил ЦРУ информацию о большинстве сотрудников разведывательной сети СССР по всему миру. Из-за него взяли под арест большинство советских агентов в Европе, Британии и США. Также благодаря Полякову американцы узнали, как устроены советские Министерство обороны и Генеральный штаб.

В 1986 году предателя Родины арестовали благодаря списку кротов, полученному от агента Эймса. Уже в 1988-м Полякова казнили.

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Авторы Никита Фартов