Тройной агент: Как оценивший себя в миллион полковник ГРУ сгорел по мелочи История этого предательства похожа на многие другие и уникальна одновременно. Герой, о котором пойдёт речь, пошёл на предательство ради денег, но именно жадность стала причиной его провала. 27 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Предатели Родины

Принято считать, что ЦРУ вербует офицеров на вершине их службы. Тогда есть и доступ к государственным тайнам, положение, авторитет и уважение коллег, которыми можно пользоваться. Но в исключительных случаях потенциальных предателей "разбирают ещё щенками". История рядового сотрудника ГРУ Геннадия Сметанина началась именно так: никому не известный шпион, попавший в первую командировку не куда-нибудь в Монголию, а в Лиссабон, начал двигаться по службе значительно быстрее своих коллег. Помогали этому и незаурядный ум, и другие способности: умение подмечать неочевидные детали, знание двух иностранных языков (португальского и французского), а также исключительная психологическая стойкость.

В начале 80-х, когда холодная война была в самом разгаре, "комитетчики" и контрразведка ГРУ нередко устраивали показательный спектакль, в ходе которого задерживали своего же агента, пытаясь "сломать" объект психологически. Свою самую серьёзную проверку Сметанин прошёл блестяще: он был спокоен и не отвечал на вопросы, а говорить начал только после того, как в комнату для допросов зашёл один из его начальников. После этого карьере Сметанина дали зелёный свет — он получил новую служебную квартиру в Лиссабоне, но на зарплате его карьерные успехи отражались незначительно. Поначалу жена Сметанина, Светлана, работавшая в советском посольстве, пробовала торговать западной одеждой и спекулировала валютой, но для качественной европейской жизни этого всё равно было недостаточно.

Любовь за деньги

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К дежурному офицеру ЦРУ в Посольстве США в Лиссабоне Сметанин пришёл летом 1983 года — меньше чем через год после начала своей первой зарубежной командировки. В кабинете его приняли холодно: офицеры сразу стали задавать вопросы о допуске к гостайнам и пригрозили, что если тот будет выдавать себя за другого человека, то его данные быстро "сольют куда надо". Но Сметанин подготовился к встрече со своими новыми друзьями заранее: перед приходом в посольство он скопировал список личных дел сотрудников, направленных в Лиссабон для работы на разведку под дипломатическим прикрытием. Среди них было много обычных разведчиков, но особенно ЦРУ заинтересовали двое — Андрей Матвейчик и Георгий Шумарин. Двух специалистов по военной авиации и флоту ГРУ направило для помощи Сметанину, если внезапно будут добыты сведения о военно-морских силах НАТО и другие технические подробности, которые потребуется быстро изучить.

За свои услуги Сметанин потребовал огромную сумму — миллион долларов. После некоторых колебаний американцы выдали ему в три раза меньше денег — 300 тыс. долларов. Взамен забрали документы и взяли со Сметанина расписку, в которой было написано: "Я, Геннадий Сметанин, принимаю от Правительства США триста тысяч долларов и обязуюсь помогать по всем вопросам". На том и порешили — из-за ценности поставляемой информации Сметанин получил неофициальное прозвище "голубой". Так его назвал офицер ЦРУ Майкл Мур — заместитель резидента управления в Лиссабоне. Это прозвище пришло ему в голову после игры в покер, где самые дорогие фишки имеют именно голубой цвет. Чтобы не раскрывать агента, ЦРУ сделало Сметанину ценный подарок: для отчёта руководству его снабдили документами из вооружённых сил Португалии. Разумеется, часть из них были настоящими, другая часть — подделкой высшего качества. Эти сведения он передавал резидентуре в надежде на повышение, и ставка на двойную игру сделала своё дело — предатель начал стремительно продвигаться по служебной лестнице.

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Олдрич Эймс. Фото © Getty Images / Jeffrey Markowitz / Sygma

В работе Геннадий Сметанин соблюдал исключительную осторожность. Он специально не сбрасывал наружное наблюдение контрразведки и встречался с людьми, которых "продавал" начальству как собственные источники в НАТО. Такой спектакль работал два года, однако затем случилось неожиданное: свою помощь контрразведке КГБ и ГРУ предложил глава советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс. Аппетиты у американца были внушительные, однако и ценность информации была исключительной. После того как в ГРУ доставили первую папку с материалами от Эймса, стало ясно: Сметанин — один из предателей, завербованных ЦРУ для работы.

В 1985 году Сметанина отзывают в Москву. Формальная причина — переподготовка. Чтобы усыпить бдительность предателя, его повышают в звании и дают солидную премию. После этого Сметанина отправили в отпуск, который он тоже проводил с пользой для американских хозяев — активно встречался с друзьями и делал снимки на память, подписывая каждую фотографию не только ФИО коллеги, но и его званием и должностью в ГРУ. Эти данные он тайно переправил в ЦРУ, и фотографии, скопированные и подписанные, прошли через руки Олдрича Эймса и позднее легли на стол тогдашнего начальника ГРУ Петра Ивашутина. Последнего новость о предательстве полковника военной разведки едва не повергла в шок: раз в несколько лет Ивашутин лично встречался с кандидатами на повышение в звании, и среди счастливчиков незадолго до предательства был и Сметанин.

Гибель "голубого" агента

Задержание Геннадия Сметанина в купе поезда. Фото © Оборона.Ру

Операцию по задержанию Сметанина подготовили в рекордные сроки. Доверять задержание бывшим коллегам не стали — вместо этого уникальное мероприятие должны были провести сотрудники "Альфы". Осторожность Сметанина после возвращения на родину значительно возросла — полковник военной разведки постоянно менял маршруты и делал всё, чтобы отследить его перемещение было как можно сложнее. Единственной возможностью арестовать предателя стала его поездка в отпуск к родственникам в Казань. После того как переодетые в гражданскую одежду сотрудники "Альфы" задержали Сметанина в тесном коридоре, предателя прорвало на откровения.

Всего за полчаса допроса прямо в купе поезда Геннадий Сметанин назвал не меньше тридцати разных фамилий — от своих коллег, которые, как и он, решили предать страну в обмен на деньги, до завербованных им агентов ЦРУ, которые по-прежнему "были готовы к работе". История Сметанина так бы и осталась рядовой в списке предательств времён холодной войны, если бы не одно обстоятельство. Деньги в обмен на разведывательную информацию он получал не только от ЦРУ, но и ещё от трёх разведок — японской, шведской и китайской. Всем им Сметанин "продавал" одну и ту же информацию с разной степенью подробности. Некоторые подробности ради сохранения "секретности" и завесы тайны из документов чёрным спиртовым маркером с непроницаемыми чернилами убирала его жена, набившая к тому времени руку на редактуре секретных документов. Каждый факт передачи данных Сметанин фиксировал в специальной тетрадке, которую возил с собой. Благодаря ей офицеры КГБ поняли, что жадность предателя заставляла его не только предавать своих коллег, но и обманывать тех, кто мог расправиться с ним в любой момент.

Церемониться с предателем не стали — летом 1986 года суд признал супругов Сметаниных виновными по статье 64 УК РСФСР "Измена Родине". Геннадия как зачинщика и самого главного человека в этой истории приговорили к расстрелу. Его жена Светлана получила пять лет колонии строгого режима, после чего освободилась, долгое время жила в Москве, а в 90-х эмигрировала в США.

Авторы Сергей Андреев