Тест: А вы учуете подвох и среди прочих хитов про цветы найдёте ли исполнителей этих песен?
И пусть на 8 Марта принято девушкам дарить тюльпаны или мимозу, не стоит забывать про белые розы! А кто приходит первым на ум, когда произносите название этих цветов? Наверняка Юрий Шатунов. Проверьте, сколько исполнителей хитов про цветы вы вспомните.
Многие артисты поют про цветы, но только хит группы "Ласковый май" стал ассоциацией с белыми розами. В преддверии Международного женского дня предлагаем вам окунуться в ностальгию и попробовать отгадать всех исполнителей легендарных треков про прекрасные растения из вашей юности. Получится ли отгадать всех спрятанных нами артистов?
Планируя вручить любимой на 8 Марта цветы, не забудьте заранее узнать, какие подарки в дополнение к букету испортят всем настроение. Life.ru рассказал про топ-7 провальных подарков, из-за которых рискуете остаться без второй половинки.
ТАСС / Антон Денисов, Василий Смирнов