Тест: А вы учуете подвох и среди прочих хитов про цветы найдёте ли исполнителей этих песен?

Многие артисты поют про цветы, но только хит группы "Ласковый май" стал ассоциацией с белыми розами. В преддверии Международного женского дня предлагаем вам окунуться в ностальгию и попробовать отгадать всех исполнителей легендарных треков про прекрасные растения из вашей юности. Получится ли отгадать всех спрятанных нами артистов?