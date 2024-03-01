Тест: Какой вы котик по знаку зодиака и характеру
Сегодня не только первый день весны, 1 марта также отмечается Всемирный день кошек! Предлагаем пройти очень важный тест и узнать, на какого пушистика вы похожи в этот пятничный вечер.
Так совпало, что сегодня сразу три приятных события: пятница, предвещающая конец рабочей недели и выходные, первый день весны и Всемирный день котиков. Кажется, что лучше этот день точно не станет. Но нет, благодаря тесту от Life.ru можно поднять себе настроение сегодня на максимум. Итак, готовы узнать, на кого из мурчащих и хвостатых вы похожи?
На Life.ru также можно узнать, каким животным вы были в прошлой жизни, и проверить, помните ли вы, что в СССР можно было купить на один рубль или десять копеек?
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