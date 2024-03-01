Тест: Какой вы котик по знаку зодиака и характеру

Так совпало, что сегодня сразу три приятных события: пятница, предвещающая конец рабочей недели и выходные, первый день весны и Всемирный день котиков. Кажется, что лучше этот день точно не станет. Но нет, благодаря тесту от Life.ru можно поднять себе настроение сегодня на максимум. Итак, готовы узнать, на кого из мурчащих и хвостатых вы похожи?