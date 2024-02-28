Тест: Кто из героев советского кино произнёс эти фразы — только единицы ответят на 7/7

Многие фразы героев советского кино давно разлетелись как крылатые выражения. Однако многие забывают, кто и где сказал их впервые. Life.ru создал интересный тест, который покажет, насколько хорошо вы помните любимые фильмы. Сможете ни разу не ошибиться и набрать 7 из 7 правильных ответов?