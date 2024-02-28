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28 февраля, 15:45

Тест: Кто из героев советского кино произнёс эти фразы — только единицы ответят на 7/7

Уверены, что свои любимые фильмы времён СССР вы знаете наизусть и у вас точно не возникнет проблем, кто из персонажей сказал ту или иную знаменитую фразу. Готовы рискнуть и проверить память?

Многие фразы героев советского кино давно разлетелись как крылатые выражения. Однако многие забывают, кто и где сказал их впервые. Life.ru создал интересный тест, который покажет, насколько хорошо вы помните любимые фильмы. Сможете ни разу не ошибиться и набрать 7 из 7 правильных ответов?

На Life.ru также можно узнать, каким животным вы были в прошлой жизни, и проверить, как хорошо вы помните строки из песен Виктора Цоя и Высоцкого.

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© "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk.ru, "Бриллиантовая рука", режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk.ru

Елизавета Терешкова
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