Тест: Кто из героев советского кино произнёс эти фразы — только единицы ответят на 7/7
Уверены, что свои любимые фильмы времён СССР вы знаете наизусть и у вас точно не возникнет проблем, кто из персонажей сказал ту или иную знаменитую фразу. Готовы рискнуть и проверить память?
Многие фразы героев советского кино давно разлетелись как крылатые выражения. Однако многие забывают, кто и где сказал их впервые. Life.ru создал интересный тест, который покажет, насколько хорошо вы помните любимые фильмы. Сможете ни разу не ошибиться и набрать 7 из 7 правильных ответов?
На Life.ru также можно узнать, каким животным вы были в прошлой жизни, и проверить, как хорошо вы помните строки из песен Виктора Цоя и Высоцкого.
© "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk.ru, "Бриллиантовая рука", режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk.ru