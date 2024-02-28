8 скрытых признаков, что мужчина уже долго без секса и на "ручном режиме"

Когда у мужчин долго не было интимной близости с женщиной, они чуть лучше скрываются, чем представительницы слабого пола. Как минимум потому, что становятся не такими агрессивными и злыми. Но есть ряд скрытых признаков, которые позволят понять, что парень перед вами срочно ищет интимной связи.

1. Все его разговоры крутятся вокруг интима

Понять, что у мужчины давно не было секса, можно по его разговорам про интимную близость. Фото © Shutterstock

Когда мужчина давно сидит без женщины, его мозг начинает перестраиваться. Буквально все шутки и разговоры крутятся вокруг интимной близости. Внимательно присмотритесь к тому, как ведёт себя парень. Если он оглядывается на каждую юбку и чувствует напряжение рядом с девушкой в красивом платье, то сейчас он очень "голоден".

2. Резкий набор веса

Из-за того, что выплеснуть энергию некуда, многие мужчины начинают грустить. Лучший способ избавиться от стресса, по их мнению, это много есть. Если некогда здоровый, стройный парень резко начал набирать массу, это плохой признак — женщины у него не было давно.

3. Высыпания на лице

Если у мужчины давно не было секса, то его обкидает прыщами. Фото © Shutterstock

У многих отсутствие секса проявляется и визуально. Например, парня может начать обсыпать. Если у него всегда была чистая кожа, а сейчас каждый день вылезают новые прыщи, то партнёрши не было давно.

4. Постоянная злость и агрессия

Если человека способна довести до истерики любая мелочь, то в его жизни что-то не так. Вполне возможно, что на него навалилось слишком много проблем, не связанных с интимом. Но они обычно легко гасятся с помощью хорошего секса.

Если же некогда добрый мужчина на постоянной основе ходит злой и проявляет агрессию к окружающим, то секса ему не хватает.

5. Отсутствие отношений

Давно без секса обычно те мужчины, у которых нет девушки. Фото © Shutterstock

Определить, насколько давно у парня была интимная близость, можно по тому, есть ли у него постоянная партнёрша. Если девушки у парня нет, то, скорее всего, и секса тоже (если он, конечно, не альфа-самец, который находит себе дам на одну ночь).

6. Зажатость и стеснение

Парни, у которых секс есть регулярно (или хотя бы был недавно), более уверены в себе. Они не стесняются окружающих, любят быть в центре внимания, говорят на любые темы. Если же мужчина зажат и начинает потеть, когда рядом с ним проходит девушка, то он уже давно "голодает".

7. Яркая реакция на женщину

Определить, что у мужчины давно не было секса, можно по реакции на ваш откровенный наряд. Фото © Shutterstock

Если хотите точно узнать, насколько давно у мужчины не было секса, устройте провокацию. Наденьте короткое, открытое платье, подойдите к нему, погладьте по руке, дотроньтесь до плеча, а затем посмотрите на ширинку. Если реакция есть, то секса у собеседника не было уже давно.

8. Ненависть к женщинам

Если парень со злостью относится к любым представительницам слабого пола, критикует их и отвергает любые отношения, то причина в отсутствии интимной близости. Нормальный мужчина не будет злиться на женщин просто так. Для этого всегда есть причина.

Особенно должны насторожить разговоры парня о том, что "всем женщинам нужны только деньги". Так тоже говорят лишь те, кто непопулярен среди девушек.